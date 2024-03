OL : Fautif, Maxence Caqueret réagit au pénalty accordé à Lens

Auteur d’une faute qui a donné le pénalty aux Lensois, dimanche soir, Maxence Caqueret a commenté la décision de l’arbitre qu’il trouve révocable.

L’Olympique Lyonnais accordait, dimanche soir, son hospitalité au RC Lens dans le cadre du match en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Mais les Gones ont vu leur série de six victoires consécutives être arrêtée par les Lensois, qui se sont imposés sur le score de 0-3 au coup de sifflet final.

Caqueret contredit l’arbitre

Mené (0-1) à la pause, l’Olympique Lyonnais était revenu dans l’intention de vite remettre les pendules à l’heure avec une égalisation. Malheureusement, l’OL s’est enfoncé en concédant un deuxième but (53e) sur pénalty. Maxence Caqueret a été sanctionné pour avoir contré de la main la frappe de Nampalys Mendy. A l’issue de la défaite, le milieu de terrain lyonnais s’est dit surpris de la décision de l’arbitre du match.

« Honnêtement, je suis assez mitigé parce que je pense toucher de la poitrine dans un premier temps, qui touche ma main. L'arbitre n'est pas d'accord avec moi donc je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir. Après c'est derrière nous maintenant. Le penalty a été sifflé, il a été marqué malheureusement. Mais je pense que la décision aurait pu être de notre côté aussi », a-t-il lancé.

L’OL va rebondir, selon Caqueret

Avant cette défaite (0-3) face au Racing Club de Lens, le club rhodanien était sur une série de six victoires consécutives. Même si l’OL a été freiné sur ses propres installations, dimanche soir, l’ancien international milieu central U21 français (24 capes, 4 buts) estime que la bande à Pierre Sage ne tarderait pas à se relancer. Toutefois, il a du mal à accepter cette humiliation à domicile.

« Honnêtement, on a toujours été humbles par rapport à notre situation. On a enchaîné six victoires d'affilée, mais ça n’a rien changé à la mentalité du vestiaire, à la cohésion et à l'envie de travailler et de gagner. C'est une défaite qui fait mal ce soir parce que perdre 3-0 à domicile, c'est toujours compliqué. Mais je pense qu'on a le mental, on a la force et le bon état d'esprit pour rebondir », a-t-il ajouté.

Avec cette défaite, l’OL descend à la 11e place avec ses 28 points. Le prochain match des Gones est un déplacement à Lorient, samedi, pour la 25e journée de Ligue 1.