Lyon - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 24e journée de Ligue 1 suit son cours. L’Olympique Lyonnais et Lens sont au duel, ce dimanche. Les dernières infos ici.

Le Groupama Stadium servira de cadre, dimanche, au choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match en clôture de ladite échéance de la compétition, les Gones tenteront de poursuivre leur belle série.

Lyon veut réduire l’écart avec l’OM

Dixième de Ligue 1 avec cinq points de retard de l’Olympique de Marseille (9e, 33 points), l’Olympique Lyonnais (28 points) va s’éloigner encore plus des Phocéens si ces derniers réussissent à se défaire de Clermont Foot, ce samedi soir (21 heures). Mais les Gones sont très en confiance depuis quelques semaines, que ce soit en championnat qu’en Coupe.

Depuis leur défaite contre le Stade Rennais (2-3), le 26 janvier dernier en championnat, les hommes encadrés par Pierre Sage n’ont plus perdu aucune rencontre toutes compétitions confondues. Depuis, les Gones sont sur une série de six victoires consécutives. La dernière en date est celle difficile contre le RC Strasbourg (0-0, t.a.b 4-3) en quarts de finale de Coupe de France.

Lens en quête de rebond

S’ils ont impressionné à un moment de la nouvelle année, les Sang et Or n’inspirent plus confiance depuis deux semaines environ. Les Artésiens encadrés par l’entraîneur français Franck Haise, sont sur deux défaites d’affilée, dont une en Ligue Europa contre les Allemands de Fribourg (3-2). La dernière sortie de coéquipiers de Brice Samba était soldée par une défaite contre Monaco (2-3).

Alors qu’ils occupent actuellement la 6e place du championnat de France, les Lensois (36 points) visent une victoire contre les Gones pour tenter de détrôner le LOSC (5e, 38 points) en cas de contre performance contre Reims, ce samedi, afin de se faire une place en Europe.

Horaire et lieu du match

Lyon – Lens

24e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon - Lens

Lyon : Lopes – Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Mangala, Matic, Caqueret – Nuamah, Lacazette, Benrahma

Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski – Sotoca, Thomasson – Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Lens

La rencontre entre l’AS Monaco et le PSG sera à suivre ce dimanche 03 mars 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.