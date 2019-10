OL - Domenech cible Sylvinho, Aulas ne le rate pas

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais s’est permis de critiquer l’entraîneur actuel, et le président a réagi au quart de tour !

Depuis la fin de son aventure avec les Bleus en 2010, Raymond Domenech a deux sujets de préoccupation : les entraîneurs français, en sa qualité de président de l’UNECATEF, le syndicat des coachs qui officient dans l’Hexagone, et l’Olympique Lyonnais, son club de coeur. Et cela tombe bien, puisque sa fonction et son amour pour les Gones ont récemment foulé la même pelouse.

Car en précipitant le départ de Bruno Genesio pour le remplacer par Sylvinho en fin de saison dernière, l’OL s’est attiré les foudres de l’ancien défenseur. Il suffisait de voir ses pronostics dans Football au mois d'août, lorsqu’il annonçait que les Gones ne finiraient pas sur le podium au terme de l’exercice. Certes, son pari se vérifie pour le moment, mais ce n’est pas tout.

Un "procès de sale gueule" selon Aulas

Ce qui aurait pu passer pour un véritable pronostic s’est transformé en "procès de sale gueule" fait au technicien brésilien, selon le président lyonnais Jean-Michel Aulas. En effet, après le match remporté par les Gones à Leipzig (2-0), Domenech a loué les choix de Sylvinho… avant de minimiser leur importance. Encore une fois. Une fois de trop pour JMA.

"Je n’ai pas apprécié que Domenech fasse le procès de sale gueule de Sylvinho, comme un syndicaliste des entraîneurs français. Au 21e siècle, c’est si dérisoire…", a-t-il pesté dans les colonnes du Progrès.

"Je ne voulais pas qu’on retombe dans ce processus médiatique avec certains consultants", a rajouté JMA, qui sort tout juste d’un autre clash avec Vincent Duluc, journaliste à L’Équipe. Il faut dire que le boss rhodanien a pris son mal en patience avant de réagir : depuis l’intronisation de Sylvinho, Domenech n’a cessé de le viser sur le fait qu’il ne parle pas français, ou sur le fait que Genesio avait un meilleur bilan… Il ne reste plus qu’à attendre la réponse de l’ancien sélectionneur.