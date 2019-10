ASSE-OL, Sylvinho : "Le plus important n'est pas mon cas personnel"

L'entraîneur brésilien a évoqué le derby à venir contre les Verts dimanche, mais aussi sa situation personnelle, sur le banc de l'Olympique lyonnais.

Dans la tourmente après la mauvaise série de résultats de l'OL (sept matches d'affilée sans victoire), Sylvinho s'est offert un peur de répit avec la victoire de son équipe contre Leipzig en mercredi soir (2-0).

Avant un nouveau rendez-vous crucial avec le derby dimanche soir face à Saint-Étienne, l'entraîneur brésilien a assuré que sa situation personnelle n'était pas la priorité en conférence de presse. "Le plus important est de bien travailler avec mes joueurs. Le plus important n'est pas mon cas personnel. La seule chose qui m'intéresse est le travail de mes joueurs."

#ASSEOL Sylvinho : "J'essaye d'adapter mon système à mes joueurs. On a commencé en 4-1-4-1 pendant 3 matchs. J'ai fait évoluer le système en fonction des joueurs présents. Koné sera absent. Il va falloir réévaluer nos joueurs en fonction de la fatigue. Denayer est aussi absent." — Olympique Lyonnais (@OL) October 4, 2019

"Juninho est toujours très proche de moi"

La défaite contre à domicile la semaine dernière (0-1) avait fragilisé sa position et Juninho avait lui-même reconnu que son message avait du mal à passer. L'ancien joueur du Barça assure qu'il s'entend très bien avec son directeur sportif. "Il est toujours très proche de moi. On discute beaucoup. On échange toute la journée."

Sur le choc à venir dans le Forez, Sylvinho espère que son équipe saura répondre présente dans l'intensité mais aussi ne pas négliger ses principes de jeu. "La rivalité est très importante sur ce derby. L'ambiance sera difficile. C'est un match particulier. Nos joueurs connaissent bien le derby. On les prépare pour un grand match. Ils devront être très performants. On y va pour jouer au football. On doit encore travailler sur la constance. On doit améliorer tout ça et avoir de la continuité. L'OL doit être constant."