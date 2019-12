OL - Aulas veut prolonger Memphis Depay

Le président de l'Olympique Lyonnais compte tenter de prolonger l'attaquant néerlandais en fin de contrat en juin 2021.

Memphis Depay est devenu le leader de l'OL cette saison. Le Néerlandais a franchi un nouveau cap et semble s'épanouir encore plus depuis le départ de Bruno Genesio l'été dernier. Invité sur le plateau de beIN Sports, Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir de Memphis Depay. Le président de l'Olympique Lyonnais a admis qu'il aimerait conserver l'international néerlandais, en fin de contrat en juin 2021 et qui a déjà manifesté à plusieurs reprises ses envies d'ailleurs.

"Un départ ou une prolongation de contrat ? C’est lui qui va décider. On va lui faire une proposition de prolongation parce que c’est un joueur exceptionnel. Comme tous les joueurs exceptionnels, il a des caractéristiques sur le plan du management qui sont difficiles. Il peut aussi avoir des absences. Quand il a envie de réussir, il le fait. C’est un garçon attachant. Pour moi, c’est, non seulement, un grand joueur, mais c’est aussi un homme intéressant", a expliqué Jean-Michel Aulas.

"J'ai applaudi le choix de mettre Depay capitaine"

"Un bon capitaine ? Ce n’est pas mon choix, mais celui de Rudi. J’ai applaudi des deux mains quand il a été nommé capitaine. On a aussi deux ou trois vice-capitaines, dont Léo Dubois qui est malheureusement blessé. Ceci étant, c’est un bon choix. Je pense que cette nature va lui permettre de s’exprimer car il a été parfois maladroit en disant : "je veux jouer dans un plus grand club que l’OL". J’en ai parlé avec lui. Même les commentateurs ne savent pas à quel point est grand. On est l'un des rares clubs à avoir joué six quarts de finale de Coupe d'Europe", a ajouté le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ de Nabil Fekir : "Il n’est pas parti parce que le Betis est meilleur. Yassin (son frère, ndlr) a souhaité partir, il m’a appelé plusieurs fois. Il fallait que ce soit un club qui prenne les deux (…) Nabil a des qualités de cœur immenses, il voulait absolument que son frère vienne avec lui et à partir du moment où le Betis a fait une proposition qui correspondait aux deux… Il m’a supplié de le laisser partir même si l’offre était bien différente de celle de ".

Enfin, le président de l'Olympique Lyonnais a ouvert la porte à Karim Benzema, dans le futur : "Un retour de Benzema possible ? Bien sûr. Si lui y trouvait son compte… On avait discuté avec son ancien agent l’année dernière. Entre temps il y a eu des changements au Real. Ce n’est pas possible à l’instant t mais si demain ou après-demain il y a possibilité… Si on a évoqué ce retour ? Bien sûr".