OL - Rudi Garcia : "7ème ce n'est pas suffisant"

Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'avait qu'une idée en tête : battre le LOSC et remonter au classement.

Après avoir fait son retour au Vélodrome, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, s'apprête à retrouver une autre de ses anciennes équipes mardi. En effet, ce sont les Dogues du LOSC qui sont attendus au Groupama Stadium pour y défier des Lyonnais relancés face à (1-2). Si la victoire en Alsace a fait beaucoup de bien après la défaite en Ligue des Champions, elle a aussi laissé des traces dans les organismes. Pas une excuse pour un Rudi Garcia déterminé.

"Certains joueurs ont beaucoup enchaîné et à cause des blessures il y a moins de rotations même si on a apporté du sang frais à Strasbourg. Si on est capable d'enchaîner on fera de vrais bonds au classement. 7ème ce n'est pas suffisant. Le LOSC est une équipe de Ligue des Champions et l'avantage est qu'il seront au même niveau de récupération que nous", a analysé Rudi Garcia en conférence de presse ce lundi, soucieux de l'emporter contre les Nordistes.

"Le danger doit venir de partout​"

"Ce que je veux c'est battre . On se concentre uniquement sur le match de demain. On sait qu'on a de la qualité devant. Maxwel Cornet l'a montré à Strasbourg. Le danger doit venir de partout (...) Moussa Dembélé est précieux car c'est un buteur et parce qu'il est capable de nous aider notamment sur les phases arrêtées défensives. Il y a aussi des alternatives à ce poste", a ajouté l'entraîneur de l'OL, avant d'en dire plus sur la blessure de Léo Dubois.

"Léo Dubois subira une intervention demain, c'est un problème de ménisque externe. On en saura plus par la suite. Marçal est suspendu. Pour Memphis, Houssem et Thiago on verra après l'entraînement de ce jour", a annoncé le technicien, déjà contraint de bricoler lors des dernières sorties.