OL, Léo Dubois absent jusqu'au mois de mars ?

Alors qu'il doit subir une arthroscopie du genou gauche ce mardi, le Lyonnais risque d'être à l'arrêt pendant trois à quatre mois.

Mauvaise nouvelle pour l'Olympique lyonnais et son latéral droit. Sorti soutenu par les soigneurs ce samedi sur la pelouse de , Léo Dubois souffre du genou gauche. Une arthroscopie doit avoir lieu ce mardi. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée encore, mais les dernières prévisions ne sont pas réconfortantes. L'ancien nantais pourrait être out pendant une durée comprise entre trois et quatre mois.

"Le défenseur international de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois, sorti en fin de match hier soir au stade de la Meinau, a passé ce dimanche matin une IRM qui a révélé une lésion méniscale du genou gauche" , a fait savoir le club rhodanien dans un communiqué dimanche. Ce mardi, l'entraineur Rudi Garcia s'est exprimé à son tour pour affirmer que c'est un souci "du ménisque interne".

"Léo Dubois consultera ce lundi le Professeur Sonnery-Cottet. Cet avis spécialisé déterminera la durée de son indisponibilité. L’OL apporte tout son soutien à son vice-capitaine qui sera d’ores et déjà absent jusqu’à la trêve hivernale" , avaient ajouté les Gones durant le week-end.

Rudi Garcia devra donc se passer des services de son défenseur pendant une longue période. Vu ce coup dur, il peut être soulagé de pouvoir compter sur deux défenseurs droits, en l'occurrence Rafael et Tete. Pour l'intéressé, c'est une épreuve encore plus compliquée, surtout qu'il avait gagné sa place en Equipe de dernièrement, jouant même l'ultime match en Albanie comme titulaire.