OL - Anthony Lopes : "On ne va pas lâcher ce qu’on a réussi à créer"

Battu à trois reprises, mercredi soir, contre le Bayern (3-0), en demi-finale de la C1, le portier de l'OL entend désormais garder cet état d'esprit.

Les derniers espoirs lyonnais se sont envolés, mercredi soir. Face au , l'OL a échoué à une marche de la finale, défait par les hommes de Hansi Flick (3-0). Si le score final est large, l'écart entre les deux équipes n'a pas été si conséquent, et les Français ont de nouveau affiché un visage déterminé, à la hauteur de l'évènement. Au sortir de cette élimination, Anthony Lopes, le portier lyonnais, nourrissait forcément des regrets... Mais soulignait la naissance de tout un groupe.

"On ne va pas lâcher ce qu’on a réussi à créer"

"Je pense qu’on peut avoir des regrets sur le premier quart d’heure où on peut mener 2-0. Dans ce genre de matchs, on le paye cash car on savait qu’on n’allait pas avoir 50 occasions. On est tombé sur une grosse équipe mais on y a cru jusqu’au bout. Ils nous ont mis en difficulté sur les côtés. Ils arrivaient à nous mettre en difficulté sur nos ailiers qui montaient. On a tenu mais ça craque au bout d’un moment", a d'abord analysé le Portugais, au micro de RMC Sport, avant d'afficher sa fierté.

"On ne va pas lâcher ce qu’on a réussi à créer, ce groupe peut être fier. Il faut garder tout ce qui est bon pour faire un gros championnat et montrer le même visage qu’ici à Lisbonne. C’est cette mentalité qu’il faut contre des grandes ou des équipes moins prestigieuses. Si on le garde, on peut aller très loin en championnat mais maintenant il faut voir ce qu’il se passe dans le futur avec les départs etc mais il faut garder cet état d’esprit", a-t-il ajouté. Encore impressionnant au milieu de terrain, Houssem Aouar pourrait être tenté d'aller voir ailleurs cet été. Peu importe qui reste et qui s'en va, devra s'appuyer sur cette expérience nouvelle la saison prochaine.