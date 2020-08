Le duo Gnabry - Lewandowski plus prolifique que celui de Ronaldo et Bale

Avec un doublé de l'Allemand et un but tardif du Polonais, le duo du Bayern Munich a battu le record du duo Ronaldo - Bale avec 24 buts.

Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont dépassé Cristiano Ronaldo et Gareth Bale et s'offrent un nouveau record en avec 24 buts à eux deux.

Gnabry a marqué un doublé en première mi-temps lors de la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi, ce qui a mis un coup de massue sur la tête des Lyonnais pourtant dominateurs durant les vingt premières minutes.

Avec ce doublé, Gnabry a désormais inscrit neuf buts dans la compétition européenne, après ses quatre buts contre et deux nouveaux face à . Seul Mario Gomez est l'Allemand ayant inscrit le plus de buts dans une saison de Ligue des Champions avec 12 buts en 2011-2012.

Maladroit sur le deuxième but de Gnabry, Lewandowski a malgré tout participé à la fête en achevant l'Olympique Lyonnnais à la 88eme minute. Son coup de tête porte son total à 15 réalisations et permet à son duo avec Gnabry d'effacer des tablettes Cristiano Ronaldo et Gareth Bale qui avaient inscrit 23 buts en commun en 2013

Lewandowski a ajouté son propre but à la fin du match, rentrant chez lui après un coup franc à la 88e minute pour pratiquement sceller la place du Bayern en finale.

Gnabry et Lewandowski ont été les deux meilleurs buteurs du Bayern, le duo cumulant désormais 24 buts dans la compétition.

Ces 24 buts ont permis au duo de surpasser Ronaldo et Bale, qui ont tiré 23 fois à eux deux lors de la campagne de la Ligue des champions 2013-14.

Avec 41 buts inscrits dans la Ligue des Champions 2019-2020, le est la quatrième équipe la plus profilique de l'histoire de la C1 avec le 99-00 (45), le 13-14 et le 17-18 (41). Le tout avec deux matches en moins en attendant la finale contre le PSG.