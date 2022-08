OGC Nice : Sofiane Diop justifie son choix

Transféré de l'AS Monaco à l'OGC Nice, le milieu de terrain offensif français a fait part de ses motivations concernant ce choix de carrière.

En manque de temps de jeu à l'AS Monaco depuis l'arrivée de Philippe Clément sur le banc de touche, Sofiane Diop a pris la décision de déménager à quelques kilomètres de là, à Nice. Transféré contre la somme de 20 millions d'euros, l'international espoirs français arrive chez les Aiglons avec de l'ambition. Présenté devant la presse ce mardi, Sofiane Diop est heureux de rejoindre l'OGC Nice.

"Nice est le meilleur projet pour moi"

"Je remercie le coach et la direction de Nice de m'avoir fait venir. Nice est un club ambitieux et je pense avoir les mêmes ambitions qu'eux. C'est un choix qui a été très vite fait. J'ai tout de suite accrocher avec le discours des dirigeants et de l'entraîneur. Je suis très content de signer ici aujourd'hui et j'ai hâte de pouvoir jouer à l'Allianz Riviera", a déclaré Sofiane Diop.

La stat étonnante de Mbappé contre Monaco

"Il n'y a pas grand chose qui ne me plaisait plus à Monaco. C'était juste le bon moment pour partir. J'ai commencé à 18 ans là-bas, j'ai fait une centaine de matches, j'ai joué des Coupe d'Europe et je sentais que c'était le moment de partir. Nice est le meilleur projet pour moi et je n'ai pas hésité une seule seconde. Il était temps pour moi de me poser des questions, à ma grande chance Nice m'a contacté et ça faisait depuis longtemps qu'ils étaient en contact avec mes agents. C'était le bon moment tout simplement", a ajouté l'international espoirs français.

"Jouer contre Monaco ? Je n'ai aucune pression"

Sofiane Diop pourrait faire ses débuts avec son nouveau club lors du derby contre l'AS Monaco, mais il ne ressent pas de pression : "Je suis professionnel, jouer contre Monaco ce sera comme face à n'importe quelle équipe de Ligue 1. Je vais tout donner pour le maillot que je porte. C'est sûr que par rapport au timing c'est bizarre. Mais il n'y a pas de pression particulière. C'est un derby et il faudra le gagner".

PSG-Monaco : "Messi et Neymar dans la pocket", Disasi s'explique

L'ancien de l'ASM espère aider son équipe au mieux : "Mon meilleur poste je pense que c'est à gauche. Je peux jouer aussi derrière l'attaquant, mais en professionnel j'ai été beaucoup plus performant à gauche, ce qui ne m'empêche pas de jouer à droite. Je peux apporter sur le plan technique une épaule sur qui se reposer, je suis capable de marquer, de faire marquer, de défendre. C'est un ensemble de chose. Je vais essayer d'apporter mes qualités tout simplement. Ce transfert ne change pas mon statut, il faut prouver qu'on a sa place sur le terrain. On peut être acheté cher et ne pas jouer, ce n'est pas un gage pour être mis sur le terrain. Il faut travailler au quotidien et performer sur le terrain".

Lucien Favre est satisfait de pouvoir compter sur sa nouvelle recrue : "Sofiane Diop peut jouer à plusieurs postes dans plusieurs systèmes, sur le côté, neuf et demi comme à Monaco, naturellement ce sera un rôle offensif, mais sa polyvalence c'est le plus important. Il peut évoluer à plusieurs postes, il court beaucoup, il se démarque beaucoup et il peut marquer des buts et faire des passes décisives".