La stat étonnante de Mbappé contre Monaco

Kylian Mbappé n’a pas marqué dimanche contre Monaco. Ce n’était pas faute pourtant d’avoir multiplié les tentatives vers les buts adverses.

Le PSG a été accroché par l’AS Monaco (1-1), dimanche soir à domicile. Les champions de France n’ont pas livré une copie très séduisante et parmi ceux qui symbolisent cette prestation en dents de scie il y a Kylian Mbappé.

Alors qu’il avait inscrit quatre buts lors de ses deux précédentes sorties en Ligue 1 cette saison, le Bondynois est cette fois-ci resté muet. Le seul et unique but parisien ayant été l’œuvre de Neymar sur pénalty.

Mbappé mange son pain noir

Et si Mbappé n’a pas scoré, c’est parce qu’il a cruellement manqué de justesse dans le dernier geste. Il a tiré au but à neuf reprises et aucune de ses tentatives n’a fait mouche. Une inefficacité assez rare de sa part pour ne pas être signalée.

Selon les statisticiens d’Opta, c’est même la première fois de sa carrière en Ligue 1 que l’international français connait une telle panne sèche. Pourtant, il en est à 185 matches joués dans l’élite française. Les mauvaises langues diront qu’il a été marabouté pour rebondir sur l’actualité du moment.

Mbappé aligne rarement deux prestations manquées de suite. Gage à lui de rebondir dès le prochain match et retrouver son efficience face aux buts adverses. Ça sera dès mercredi face à Toulouse.