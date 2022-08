PSG-Monaco : "Messi et Neymar dans la pocket", Disasi s'explique

Le défenseur de l'AS Monaco a salué le plan de son équipe et des défenseurs qui ont contenu la "MNM".

Pour la première fois cette saison, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire exploser son adversaire. Pire encore, le club de la capitale a failli s'incliner face à l'AS Monaco, qui a longtemps été devant au tableau d'affichage. Neymar est finalement parvenu à égaliser, mais les attaquants du PSG ont été en difficulté et n'ont pas aussi bien combiné que d'habitude. Au micro de Prime Video après la rencontre, Axel Disasi s'est félicité d'avoir réussi à contenir Messi et Neymar.

Neymar et Messi muselés

"Il fallait venir aider les milieux sinon ils allaient exploser. Je pense que ce travail c'était une grosse partie de notre match parce qu'on a su contenir Messi et Neymar dans la 'pocket'. C'est bien, ça prouve qu'on travaille bien en équipe. Le coach nous a dit de ne pas avoir peur et de sortir haut. Ca nous permettait de sortir plus agressivement. On a de bonnes choses à tirer de cette performance, même si on a un petit goût amer parce qu'on était venu pour gagner quand même", a indiqué le jeune joueur de l'ASM.

Une déclaration qui peut paraître arrogante. En effet, de premier abord, on comprend la que l'AS Monaco et Axel Disasi ont tellement bien contenu l'Argentin et le Brésilien qu'ils les ont mis dans leur poche. Interpellé sur les réseaux sociaux, le défenseur central de l'AS Monaco a précisé ses propos en zone mixte assurant qu'il n'avait pas voulu manquer de respect à Lionel Messi et à Neymar.

"La pocket, c'est dans l'interligne"

"Quand je dis dans la pocket, c'est dans l'interligne. C'est comme ça que le coach appelle cette zone où Messi et Neymar décrochent. Ce n'est pas dans la 'pocket', comme les gens le pensaient. Ce sont de très grands joueurs, je respecte leur carrière et leur talent. Je n'ai pas cette prétention de dire que je les ai mis dans ma poche, comme on peut l'entendre sur Twitter", a expliqué le défenseur de l'AS Monaco.

Axel Disasi a assuré ne pas penser à un départ : "Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j'étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu'il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je vis le moment présent".

Au micro de Prime Vidéo, Philippe Clément a également admis qu'Axel Disasi est courtisé sur le mercato : "Il y a beaucoup d'intérêts. Les joueurs peuvent partir mais je ne pense pas que ce sera le cas avec Axel pour le moment, parce que ça doit être un prix exceptionnel. Il est plus constant et avec plus de qualités avec le ballon qu'il y a quelques mois. Je l'encourage à rester à Monaco encore une année". En étant aussi performant que contre le PSG, Axel Disasi va voir sa cote augmenter et ses prétendants se bousculer au portillon.