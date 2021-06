NXGN - Xavi Simons, le talent pressé du PSG

Passé par la Masia avant de rejoindre le PSG à l'été 2019 pour y poursuivre sa formation, Xavi Simons a fait ses débuts en pro cette saison.

10 février 2021, stade Michel d'Ornano, Caen. Pour son entrée en lice dans cette Coupe de France, le PSG défie le Stade Malherbe, avec à l'arrivée une courte victoire finale 1-0. Un match qui voit Neymar se blesser, à quelques semaines des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Barça, monopolisant toute l'attention. Pourtant, cette rencontre restera également comme la première apparition en professionnels de Xavi Simons, 17 ans alors, entré pour le dernier quart d'heure à la place de Julian Draxler. Le début d'une carrière folle pour un gamin attendu comme un crack depuis son plus jeune âge, du côté des Pays-Bas ?

Un jeune homme très attendu

Car oui, cela fait déjà de longues années que celui qui arbore une chevelure rappelant David Luiz fait tourner les têtes chez lui, dans la patrie de Johan Cruyff. Fils d'un ancien footballeur, Regillio Simons, l'enfant prodige rejoint la célèbre Masia dès l'âge de sept ans en 2010 et quitte son Amsterdam natal. Son entraîneur chez les U15 Oranje, Peter van der Veen, se rappelle parfaitement du phénomène. "Je me souviens encore d'un match contre la Belgique. Les gens voulaient vraiment voir Xavi. Après le match, 300 enfants attendaient devant le bus de l'équipe. Xavi a eu besoin d'un service de sécurité pour traverser la foule, mais il a géré la situation de manière très professionnelle. Il était déjà extrêmement mature pour son âge" , confiait-il récemment à Goal et SPOX. Preuve que le jeune homme est attendu depuis longtemps au pays.

Une attente générée par un grand talent, le milieu de terrain possédant une très belle qualité technique. "Il a été extrêmement bon pour notre équipe. J'ai adoré son éthique de travail. Souvent, ces jeunes joueurs extrêmement talentueux ne sont pas très travailleurs et pensent qu'ils peuvent se débrouiller seuls , poursuit Van der Veen. Lui était complètement différent. C'était impressionnant de voir à quel point il travaillait dur. Même s'il y avait déjà cette attention pour lui à l'époque."

Paris, là où tout a commencé

Le parcours de Xavi Simons prend un premier tournant en juillet 2019. Mécontent des propositions de contrat qui lui sont faites en Catalogne, il décide de rejoindre libre le PSG, avec qui il s'engage jusqu'en 2022 avant d'intégrer les équipes jeunes du club. Un départ encore loin d'être accepté par les fans blaugranas. Un an plus tard, il est dans le groupe de Thomas Tuchel pour l'entame du championnat à Lens mais n'entre pas en jeu, malgré les nombreuses absences. Il lui faudra donc attendre encore un peu avant de goûter à l'équipe première, sous les ordres de Pochettino. Une première qui génère de nombreuses réactions, entre félicitations de nombreux autres joueurs et commentaires négatifs face à un jeune joueur qui n'aurait encore rien fait pour mériter une telle popularité.

"Ce ne sera pas Iniesta ou Xavi, mais il a la qualité et le déséquilibre pour pouvoir développer une carrière en première division, lance de son côté le technicien argentin peu de temps après dans un entretien à Onda Cero. Xavi Simons s'entraîne très bien, il a du caractère, il ne devient pas nerveux quand il a le ballon, il a une bonne lecture du jeu. Son agressivité est importante pour développer une carrière dans un club comme le PSG." Une première en Coupe de France qui en appelle rapidement une autre, en Ligue 1. Face à Strasbourg cette fois, avec une nouvelle entrée en jeu pour les dernières minutes.

L'avenir lui appartient

Désormais, le jeune néerlandais aspire à plus et veut s'imposer au plus haut niveau, à tout juste dix-huit ans. Pour Van der Veen, son avenir ne faisait déjà guère de doutes à l'époque où il évoluait avec les jeunes des Pays-Bas. "Bien sûr qu'il a les qualités pour une carrière professionnelle, assure celui qui fut l'un de ses premiers entraîneurs. C'est déjà un professionnel. Lorsque vous entraînez autant de joueurs que je le fais, vous avez une idée des joueurs qui ont le potentiel pour réussir. Et Xavi a une grande carrière devant lui."

Se pose donc la question de son avenir, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat à Paris. Obtenir sa prolongation fait d'ailleurs partie des enjeux de l'été pour Leonardo, qui espère voir sa jeune pousse prendre de l'épaisseur dans l'effectif rouge et bleu la saison prochaine. Le directeur sportif brésilien se serait même entretenu avec son agent, Mino Raiola, afin de boucler le dossier au plus vite. Preuve qu'au PSG aussi, on croit fort au talent de l'enfant prodige.