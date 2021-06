OFFICIEL - Georginio Wijnaldum s'engage au PSG jusqu'en 2024

Libre depuis son départ de Liverpool, l'international néerlandais s'est officiellement engagé en faveur du PSG. Ce jeudi, il a signé jusqu'en 2024.

Il devait s'engager au FC Barcelone, il est finalement la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat après cinq saisons passées à Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est officiellement engagé en faveur du club de la capitale, ce jeudi. Le PSG lui a fait parapher un contrat de trois ans, portant jusqu'en juin 2024.

"Rejoindre le PSG est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux", a déclaré le Hollandais après avoir signé son bail.

International néerlandais, le milieu de terrain âgé de 30 ans avait l'embarras du choix, lui qui est apprécié pour sa capacité à se projeter. Solide, technique et endurant, celui qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 avec les Reds devrait apporter son expérience et sa polyvalence à l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino.

Un salaire de 9,5 millions d'euros annuels évoqué

D'ailleurs, le technicien argentin n'est pas étranger à sa venue. Bien au contraire, ce serait son discours qui aurait convaincu Georginio Wijnaldum de faire faux bond au FC Barcelone, club avec lequel il discutait depuis plusieurs semaines. À Paris, le natif de Rotterdam devrait toucher un salaire de 9,5 millions d'euros annuels.

Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, avait annoncé un été mouvementé, tandis que le titre de champion de France a échappé aux Parisiens lors de la saison 2020-21. À peine le mercato ouvert, il n'a donc pas tardé à tenir ses promesses. En plus de Georginio Wijnaldum, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma est elle aussi bien engagée. Le portier italien de l'AC Milan pourrait venir concurrencer Keylor Navas au poste de gardien de but et constituerait, déjà, la seconde recrue francilienne de l'été.