PSG, Kylian Mbappé a pris sa décision pour son avenir !

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait partir libre l'été prochain s'il continue à refuser de prolonger.

L'état-major du PSG est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant de l'équipe de France réfléchit depuis plusieurs semaines, voir même plusieurs mois à la suite de sa carrière. Souvent interrogé à ce sujet, Kylian Mbappé a toujours botté en touche, invoquant une réflexion importante, et avait notamment indiqué qu'il n'annoncerait pas sa décision avant la fin de l'Euro 2020 avec les Bleus.

Or, le championnat d'Europe de l'équipe de France s'est terminé sur une triste note lundi soir face à la Suisse dès les huitièmes de finale et Kylian Mbappé va donc devoir négocier avec le Paris Saint-Germain ou tout du moins lui faire part de sa décision, dans les jours à venir. Et selon L'Equipe, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver dans de beaux draps. En effet, alors que Nasser Al-Khelaïfi se montrait confiant dans ce dossier il y a quelques semaines, excluant la possibilité de voir l'attaquant de 22 partir libre, ce n'est finalement pas si simple que ça.

"Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. [...] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays", avait indiqué le président du PSG dans France Football. Et pourtant, selon L'Equipe, Kylian Mbappé aurait indiqué à certains membres du PSG qu’il honorera bien sa dernière année de contrat, mais qu’il ne prolongera pas !

Un départ libre, le scénario à éviter à tout prix

L'article continue ci-dessous

Autrement dit, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été et sera donc encore présent à la rentrée, mais en revanche, il quittera le club de la capitale la saison suivante sans la moindre indemnité de transfert. Si cette information venait à se confirmer, ce serait un énorme coup dur pour le PSG. En effet, Kylian Mbappé est l'une des pierres angulaires du projet parisien et le perdre serait un gros coup de frein.

Mais surtout, le PSG ne peut pas se permettre, encore plus dans le contexte économique actuel, de perdre un joueur comme Kylian Mbappé, pour lequel il a investi environ 180 millions d'euros, sans la moindre indemnité de transfert. Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé représente le futur du football mondial et le Paris Saint-Germain aurait pu et du en tirer, à minima, une centaine de millions d'euros pour le laisser partir.

Kylian Mbappé avait indiqué être prêt à signer un nouveau bail si le recrutement parisien était à la hauteur de ses attentes. L'état-major du PSG est pour l'instant en bonne voie dans ce domaine, mais cela ne suffit visiblement pas. Nasser Al-Khelaïfi est désormais en charge du dossier Mbappé, et autant dire qu'il a du pain sur la planche s'il veut éviter une catastrophe industrielle pour le Paris Saint-Germain.