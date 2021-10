OFFICIEL - Sergi Barjuan, nouvel entraîneur intérimaire du FC Barcelone

Pour succéder à Ronald Koeman et en attendant l'arrivée potentielle de Xavi, Sergi Barjuan, coach du Barça B, a officiellement été promu ce jeudi.

Se séparer de son entraîneur est une chose, trouver la perle rare pour lui succéder en est une autre... Ce jeudi, quelques heures seulement après avoir annoncé s'être séparé de Ronald Koeman suite à la défaite concédée contre le Rayo Vallecano (1-0) en Liga, le FC Barcelone s'est chargé de dévoiler l'identité de son successeur.



Pourquoi le Barça aurait du se séparer de Koeman bien avant...

En attendant de s'entendre avec un coach de renom, le club catalan a fait le choix de la piste interne. En effet, c'est Sergi Barjuan qui occupera désormais le poste. "Le FC Barcelone annonce que Sergi Barjuan, l'actuel entraîneur du Barça B, prendra provisoirement en charge la gestion technique de l'équipe senior. Son poste intérimaire d'entraîneur de l'équipe première prendra fin dès que le club aura engagé un entraîneur à temps plein pour remplacer Ronald Koeman", précise le Barça.

Intérimaire... en attendant Xavi ?

"Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, présentera officiellement Sergi Barjuan à l'équipe première cet après-midi avant la séance d'entraînement à la Ciutat Esportiva. Sergi Barjuan rencontrera les médias demain jeudi à partir de 13h00 CEST dans la salle de presse de la Ciutat Esportiva pour parler du match contre Alavés. Le président Joan Laporta sera également présent", précise ensuite le communiqué officiel publié par le club espagnol, actuel neuvième de Liga et en proie à une crise sportive.

Un communiqué qui précise bien la fonction intérimaire de Sergi Barjuan... Et pour cause, selon nos informations, la piste prioritaire mène logiquement à Xavi Hernandez. Ancienne gloire du Barça et actuel entraîneur principal d'Al Sadd, Xavi Hernandez s'est immédiatement vu offrir le poste. Il dispose d'une clause de sortie avec le club qatari, mais il est entendu et acté qu'il souhaite rejoindre le FC Barcelone, qui est prêt à payer la somme nécessaire pour s'attacher les services de l'homme de 41 ans. En attendant que les différentes parties parveniennent à un terrain d'entente, Sergi Barjuan sera donc chargé de prendre en charge l'équipe première. Une promotion de prestige.