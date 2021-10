Pourquoi le FC Barcelone aurait du se séparer de Koeman bien avant...

Certes, le Néerlandais a dû travailler dans des conditions très difficiles au Camp Nou, mais s'accrocher à son projet a contribué à la chute du club.

La hache, qui frémissait depuis des semaines au-dessus du cou de Ronald Koeman, est finalement tombée mercredi soir, après une triste défaite à Madrid. Le président Joan Laporta n'a pas hésité à licencier son entraîneur durant le vol de retour de la capitale espagnole, après que les Blaugrana ont été battus 1-0 par le Rayo Vallecano.



Ils se retrouvent désormais à une embarrassante neuvième place de la Liga après 10 matchs. Même si le FC Barcelone avait (encore) été battu 2-1 par son rival de toujours, le Real Madrid, lors du Clasico de dimanche dernier, c'est bien cette piètre prestation face à une équipe nouvellement promue qui a fait déborder le vase. Car jusque-là, le FC Barcelone de Ronald Koeman avait surtout un bilan catastrophique face aux équipes de haut niveau, marqué par les deux Clasicos également perdus la saison dernière, ainsi que par l'élimination de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, et deux défaites en trois matchs contre l'Atletico Madrid. Les défaites en Ligue des champions contre le Bayern Munich et Benfica ont fait du Néerlandais un homme mort, et avec une équipe au bord du gouffre en Europe et languissante au niveau national.

Son président Joan Laporta, lui, n'en pouvait plus. Ronald Koeman a défendu ses mauvais résultats contre une forte opposition en affirmant que le Barça ne pouvait pas rivaliser, qu'il était plus faible sur le papier et dans la pratique, mais qu'il s'améliorait. Ces améliorations étaient marginales, si tant est qu'elles existaient. Et face à des petits poucets dotés d'une défense à peu près correcte, les Catalans ont encore eu beaucoup de mal. Il y a des excuses quand on perd contre des adversaires de l'élite. Aucune pour un match nul à Cadix ou une défaite au Rayo. Aucune n'a été jugée acceptable, même si le Néerlandais en a produit un bon nombre. En vain...

Une défense fébrile, au sens propre et figuré

À plusieurs reprises, l'entraîneur a reproché à ses joueurs leur "efficacité" devant le but, déplorant que les adversaires aient converti leurs occasions alors que Barcelone ne réussissait pas à marquer les siennes. Il avait parfois raison, mais le reste des performances était au mieux désagréable, au pire sans but et autodestructeur. Le technicien a notamment bouleversé les fans en plaçant Ronald Araujo et Gerard Piqué en attaque contre Grenade, il n'a jamais réussi à améliorer les performances de l'équipe avec ses remplacements et a rarement pu sauver un match dans lequel l'équipe était menée. Ces derniers temps, le FC Barcelone a pris beaucoup de retard. Ils ont encaissé le premier tir cadré lors de cinq de leurs six derniers matchs. Subir n'est pourtant pas dans l'ADN d'un club devenu légende, autrefois emmené par le grand Lionel Messi.





Résultat des courses, Ronald Koeman quitte le Barça avec un trophée de la Coupe du Roi à son actif, mais le titre de champion aurait dû lui revenir aussi. Avec un Lionel Messi au meilleur de sa forme, le Barça a prospéré au cours des premiers mois de 2021 et aurait pu prendre la tête du championnat avec une victoire contre Grenade en avril, mais il s'est inexplicablement incliné à domicile. Il était temps de dire "au revoir et bonne chance" cet été, mais Joan Laporta a tergiversé.



Alors que des rapports affirmaient qu'il ne faisait pas confiance au Néerlandais, il se donnait quelques semaines pour réfléchir. En fait, Joan Laporta lui a dit que s'il pouvait trouver un meilleur remplaçant en deux semaines, alors son aventure en Catalogne allait toucher à sa fin. C'était une façon horrible et stupide de prendre une décision, une situation qui découle du manque de plan à long terme du président. Il faut dire que Ronald Koeman offrait également un bouclier en or à Joan Laporta : toute critique atterrirait directement sur la porte du Néerlandais et permettrait au chef de travailler sur d'autres fronts. Mais leur relation hargneuse a envenimé l'atmosphère à Barcelone, provoquant la chute de toute l'institution. Si le président ne croit pas en l'entraîneur, pourquoi les joueurs le feraient-ils ? Ils savaient qu'il n'était pas l'homme capable de les mener vers la gloire. Peut-être par respect pour sa réputation de joueur... Ils tiraient toujours dans la bonne direction, mais pas assez fort. À chaque défaite ou mauvaise performance, les supporters et les médias réclamaient la tête du coach. Même l'ancien attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, aujourd'hui à l'Atlético, a déclaré qu'il "nuisait" au club.

Condamné à l'exploit... condamné à échouer ?

Joan Laporta a bien tenté de calmer la situation il y a quelques semaines, en insistant sur le fait que Ronald Koeman resterait quel que soit le résultat du Barça contre l'Atlético au Wanda Metropolitano, mais ce n'était qu'un répit temporaire. L'amère réalité l'a forcé à agir enfin, après des mois de perdus. Néanmoins, tous les maux dont souffre le Barça ne sont pas dus qu'à un homme. Beaucoup lui sont antérieurs. La crise financière est la faute de l'ancien conseil d'administration et de la pandémie de coronavirus. Ils n'ont pu faire venir que des recrues gratuites cet été. Le départ de Lionel Messi a également été un coup de poignard. Les blessures se succèdent : Ansu Fati, Ousmane Dembele, Pedri et Araujo, entre autres. Barcelone est malade, et ce n'est pas l'unique faute de Ronald Koeman, mais ce dernier mettait de l'huile sur le feu d'un club qui se consume.





Les joueurs ne se développaient pas et ne progressaient plus. Frenkie de Jong a régressé cette saison, Memphis Depay a calé. Riqui Puig est resté ignoré sur le banc, dans le froid depuis le début de l'ère Ronald Koeman, après que l'entraîneur ait suggéré qu'il était une taupe des médias. Tous ceux qui ont vu Philippe Coutinho s'étioler contre le Rayo, ou lors de la plupart de ses 99 matchs précédents, ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi le jeune joueur n'a pas eu autant d'occasions de briller.

D'autres joueurs, dont Miralem Pjanic, se sont brouillés avec l'entraîneur, tandis que les dirigeants n'ont pas apprécié la façon dont il blâmait souvent l'équipe et ne prenait pas ses responsabilités. Une partie de son discours s'est également avérée autodestructrice, affirmant qu'atteindre le top 4 était l'objectif et qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles en Europe. La confiance et le moral des joueurs étaient mis à mal. Plus cela durait, plus il y avait de chances que des joueurs comme De Jong veuillent partir pour trouver le succès ailleurs ; plus il y avait de chances de rater la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui serait un coup dur pour les espoirs d'une reconstruction financière et sportive. Finalement, la hache est donc tombée mercredi soir, et le FC Barcelone va relancer les dés. Leur nouvel entraîneur, probablement Xavi Hernandez, devra faire face aux mêmes problèmes au Camp Nou, mais il lui sera clairement très difficile de faire pire que son prédecesseur. Next.