OFFICIEL - Manchester City s'offre Nathan Aké (Bournemouth)

La à peine terminée, n’a pas perdu de temps pour se lancer à la course au recrutement sur le marché des transferts. Distancés par cette saison en championnat, les Citizens comptent bien reprendre leur bien la saison prochaine et souhaitent donc se renforcer en vue de cet objectif.

Après Ferran Torres, arrivé mardi en provenance de Valence contre un chèque de 25 millions d’euros (+ bonus), c’est un autre espoir du football européen qui va évoluer sous les ordres de l’ancien coach du Barça et du . Ce mercredi soir, Manchester City a officialisé le transfert de Nathan Aké (25 ans) en provenance de . Cette signature est tout sauf une surprise puisque les deux clubs étaient rapidement parvenus à un accord sur les bases d’un transfert à 45 millions d’euros.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



