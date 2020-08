OFFICIEL - Ferran Torres (Valence) s'est engagé à Manchester City

Manchester City tient le remplaçant de Leroy Sané. Ferran Torres, évoluant à Valence, s'est officiellement engagé en faveur du club ce mardi soir.

C'était attendu, c'est désormais officiel. Ce mardi soir, a annoncé la signature officielle de l'ailier de Valence Ferran Torres dans le cadre d'un accord d'une valeur initiale avoisinant les 25 millions d'euros. Le joueur de 20 ans a paraphé un contrat de cinq ans en faveur de l'équipe entraînée par Pep Guardiola.



Valence pourrait recevoir 12 millions d'euros supplémentaires pour l'international espagnol des moins de 21 ans, qui était en fin de contrat dans un an en . Dans cette opération, City a devancé plusieurs grands clubs européens, tels que , la , le , le ou encore l'Atletico Madrid. Particulièrement courtisé, l'attaquant était désireux de travailler avec Guardiola et, comme Goal l'a rapporté le 27 juillet , il a accepté des conditions personnelles après que le patron de City lui ait parlé personnellement pour le convaincre de s'engager en faveur des Mancuniens. En raison des restrictions de voyage au Royaume-Uni liées à la pandémie de Covid-19, Torres a terminé son examen médical en Espagne mais sera disponible pour la nouvelle saison de .

"J'espère pouvoir jouer un rôle dans la poursuite de ce succès"

"Je suis tellement heureux de rejoindre City", a déclaré Torres sur le site officiel de City. "Chaque joueur veut s'impliquer dans des équipes offensives et Manchester City est l'un des plus offensifs du football mondial. Pep encourage un style vraiment ouvert et agressif, ce que j'adore, et c'est un entraîneur qui a fait ses preuves dans l'amélioration des joueurs. Le faire superviser mon développement est un rêve. City a remporté de nombreux trophées au cours des 10 dernières années et j'espère pouvoir jouer un rôle dans la poursuite de ce succès", a ensuite ajouté la nouvelle recrue du club, enthousiasmé à l'idée de progresser en .





L’accord est considéré comme une aubaine pour l’un des talents émergents d’Espagne, Valence devant améliorer ses finances après avoir échoué à se qualifier pour l’Europe. Txiki Begiristain, dirigeant de Manchester City, a ajouté : "Nous avons suivi de près les progrès de Ferran et avons été très impressionnés".



"Il est jeune et encore en développement, mais ses qualités techniques sont exactement ce que nous recherchons chez un ailier. Il est rapide, direct, peut créer de l'espace avec un seul mouvement et est capable de produire des actions gagnantes. Je pense que c'est l'endroit idéal pour lui de se développer et avec Pep en charge, il peut faire passer son jeu au niveau supérieur", a expliqué le dirigeant. Pour rappel, City a rapidement cherché un remplaçant à Leroy Sane après le transfert de l'international allemand au dans le cadre d'un accord d'une valeur initiale de 49 millions d'euros, un peu plus tôt cet été.

Guardiola devrait suivre la signature de Torres avec l'arrivée du défenseur de Nathan Ake dans les prochains jours. Torres devient la première signature majeure de City cet été après des accords avec l'attaquant de la Juventus Pablo Moreno, l'arrière latéral brésilien Yan Couto de Coritiba et le défenseur burkinabé Issa Kabore de Malines. City s'attend à un été chargé alors qu'il tente de combler l'écart avec . Les Mancuniens ont des moyens, ils entendent bien en profiter.