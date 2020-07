Nathan Aké en route vers Manchester City

Selon les informations émanant d’Angleterre, Bournemouth a accepté une offre de 45M€ de Manchester City.

Rélégué en Championship à l’issue de la saison 2019/2020, le club de s’apprête à perdre l’un de ses meilleurs éléments. La direction des Cherries a accepté de céder son arrière gauche Nathan Aké à contre un montant de 45M€. C’est ce que rapporte ce jeudi le site The Athletic.

Aké se produisait à Bournemouth depuis la saison 2016/2017. Ce club l’avait arraché à contre un montant de 28M€. C’est une belle plus-value qui va donc être réalisée, mais on peut imaginer qu’ils l’auraient vendu pour beaucoup plus cher s’il n’y avait pas eu de descente à l’étage inférieur. A noter tout de même que Chelsea peut s'immiscer dans le dossier et proposer une offre équivalente, auquel cas les Londoniens auraient la priorité pour récupérer le Hollandais. C'était inclus dans le contrat passé entre les deux clubs.

Un renfort de choix pour Guardiola

Pour City, si le transfert se concrétise, il s’agira assurément d’une belle acquisition. Aké fait partie des tous meilleurs arrières du championnat anglais. Les Eastlands avaient fait du recrutement d’un arrière gauche l’une de leurs priorités. Ils avaient songé à David Alaba, mais au final ils ont misé sur un joueur qui connait déjà parfaitement bien la PL. Les débuts d'Aké Outre-Manche remontent à huit ans déjà, alors qu’il avait seulement 17 ans.

Aké compte aussi 13 capes et 2 buts avec la sélection de son pays. Il sera d’ailleurs le premier batave à évoluer avec les Sky Blues depuis le ténébreux milieu de terrain Nigel De Jong.