OFFICIEL - Griezmann retourne à l'Atlético Madrid

Deux ans après son départ au Barça, Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético. Le Français retrouve les Colchoneros sous la forme d'un prêt.

Comme un constat d'échec. Deux ans après avoir quitté l'Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone, Antoine Griezmann est de retour chez les Colchoneros. Décevant en Catalogne, l'attaquant français vient d'être prêté par le Barça jusqu'à la fin de la saison actuelle. Un prêt assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros.



Le Real propose 220M€ pour Mbappé, aucune réponse du PSG

Comme lors de chaque fin de mercato, il fallait un gros mouvement des plus surprenants. Si Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real Madrid plus tôt ce mardi, Antoine Griezmann a lui aussi enflammé les réseaux sociaux. Un retour aux sources particulièrement attendu, de même que son entente avec Luis Suarez.





Plus tôt dans la journée, un échange avec Joao Felix avait un temps été évoqué. Il n'en sera rien. Le natif de Macon, Champion du Monde en 2018 avec l'Equipe de France, est seul à faire le trajet jusqu'à Madrid. Là-bas, il retrouvera l'entraîneur avec lequel il a tutoyé les sommets en la personne de l'Uruguayen Diego Simeone.

Son départ a laissé des traces à Madrid...

Néanmoins, quel accueil lui réserveront les supporters des Colchoneros ? Son départ au Barça il y a deux ans a laissé beaucoup de traces dans les coeurs madrilènes, et le public du Wanda Metropolitano ne se laissera pas facilement reconquérir. D'autant que le niveau de jeu d'Antoine Griezmann suscite des inquiétudes...



Jamais, il n'aura semblé installé à Barcelone. En deux saisons, le joueur aussi passé par la Real Sociedad a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 99 matches disputés, soit quasiment autant que lors du seul exercice 2017-2018 disputé avec l’Atlético (29 buts et 15 passes en 49 matches). Autant dire que son rendement n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais Antoine Griezmann est avant tout un joueur d'équipe, et nul doute qu'il donnera le maximum pour défendre le titre de l'Atletico.