Le Real Madrid propose 220M€ pour Mbappé, aucune réponse du PSG

Le Real Madrid tente le tout pour le tout dans l'affaire Mbappé, avec une offre pharaonique de 220M€.

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore répondu à l'offre du Real Madrid de 220 millions d'euros pour Kylian Mbappé, selon les informations de Goal.

Le Real Madrid a fait de gros efforts pour recruter la superstar de 22 ans, dont le contrat avec le PSG expire à la fin de la saison en cours.

Mais les négociations entre les clubs sont au point mort, ce qui rend probable la perspective que Mbappé passe le reste de la campagne dans la capitale française.

L'état des négociations

Les Blancos ont déjà vu deux offres rejetées par le PSG pour Mbappé, la plus récente valant 170 millions d'euros, plus 10 millions d'euros en complément.

Le PSG a tout fait pour garder le prodige bondynois au Parc des Princes, mais l'attaquant a refusé pas moins de six offres de prolongation de contrat.

Le club de Ligue 1 pourrait voir Mbappé partir gratuitement à la fin de la saison, mais il a jusqu'à présent indiqué qu'il ne se laisserait pas influencer par des offres importantes lors de cette fenêtre de transfert.

Me joueur, qui a clairement fait savoir qu'il voulait rejoindre Madrid, peut signer un pré-contrat avec les Merengue dès janvier pour les rejoindre gratuitement l'été prochain.

Mbappe au PSG

Après avoir quitté Monaco en 2017, Mbappé s'est imposé comme une superstar mondiale au PSG et avec les Bleus.

Mbappe a été le meilleur buteur de Ligue 1 au cours des trois dernières saisons, aidant le PSG à remporter des titres lors de deux de ces campagnes.

L'attaquant a également joué un rôle de premier plan lors de la victoire de la France à la Coupe du monde 2018.

Malgré les spéculations sur les transferts, Mbappé a débuté pour le PSG contre Reims en Ligue 1 dimanche et a marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 des Parisiens.

Lionel Messi a fait ses débuts au PSG lors de ce match et il semble pour l'instant que l'Argentin, Mbappé et Neymar formeront, pour une saison au moins, l'un des trios offensifs les plus redoutables de mémoire récente.