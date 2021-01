Odegaard s'apprête à être prêté à Arsenal par le Real Madrid

L'international norvégien doit subir un examen médical lundi avant de finaliser son passage au club de Premier League pour le reste de la saison.

Martin Odegaard devrait finaliser son transfert du à lundi. Le milieu de terrain offensif s'est envolé pour l' dimanche soir et se rendra à Colney lundi matin pour subir son examen médical et mettre la touche finale à départ en prêt chez les Gunners. Odegaard passera le reste de la saison à Arsenal, les Gunners acceptant de payer son salaire, estimé à environ 38000 £ (52000 $) par semaine.

Ils ont également payé à Madrid des frais de prêt pour le joueur de 22 ans et il n'y a aucune option pour rendre ce transfert permanent inclus dans l'accord. Cette décision ravira Mikel Arteta, qui aurait joué un rôle important pour convaincre l'international norvégien d'opter pour Arsenal plutôt que pour un retour à la . L’arrivée d’Odegaard allégera la pression sur Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, tout en augmentant la pression sur des stars sous-performantes telles que Willian et Nicolas Pepe.

Le jeune milieu offensif était déterminé à quitter Madrid ce mois-ci à la poursuite d'un temps de jeu plus régulier d'ici la fin de la saison, après avoir fait seulement neuf apparitions pour les champions d' toutes compétitions confondues cette saison. Arsenal est à la recherche d'un milieu de terrain créatif depuis le début de la saison, Mesut Ozil ayant été exclu de l'équipe de par Mikel Arteta.

Smith Rowe barré par Odegaard ?

L'Allemand a maintenant officialisé son départ à et, en son absence cette saison, Arsenal a eu du mal à faire preuve de créativité, bien que Smith Rowe ait transformé l'attaque d'Arteta depuis son arrivée dans l'équipe le lendemain de Noël. Le joueur de 20 ans a délivré trois passes décisives en six matchs depuis la victoire 3-1 contre le 26 décembre et a également marqué lors de la victoire de la contre .

Certains pensent que l’arrivée imminente d’Odegaard pourrait freiner le développement impressionnant de Smith Rowe, mais Arteta insiste sur le fait que chaque décision prise par Arsenal est bien réfléchie. "Nous avons une idée très claire de la façon dont nous voulons que nos joueurs se développent et de ce dont ils ont besoin pour cela", a-t-il déclaré, lorsqu'on lui a demandé ce que la signature d'Odegaard pourrait signifier pour Smith Rowe.

"Toutes les décisions que nous prenons visent simplement à renforcer leur développement et à essayer de leur donner les meilleures chances possibles", a ajouté l'Espagnol. En plus de jouer au numéro 10, Odegaard peut également jouer sur un côté, de sorte qu'il pourrait fournir une couverture à Saka, qui a si bien performé du côté droit de l'attaque ces dernières semaines. Cela pourrait voir les opportunités encore plus limitées pour Willian et Pepe, dont les performances ont de nouveau été remises en question après la défaite de samedi en FA Cup au quatrième tour à .