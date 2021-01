Arteta veut voir Arsenal apprendre des erreurs Ozil et Sokratis

Les Gunners vont voir les deux joueurs quitter le club ce mois-ci, après n'avoir pas joué depuis le début de la saison.

Mikel Arteta a déclaré qu'il voulait qu' tire la leçon après l'échec du duo Mesut Ozil et Sokratis Papastathopoulos.

Ozil, qui a été le joueur le mieux rémunéré à l'Emirates avec un contrat de 350 000 livres par semaine, devrait rejoindre Fenerbahçe après un accord pour rompre son contrat à l'amiable à six mois du terme.

En début de semaine, le club a confirmé que le contrat de Sokratis avait été résilié par consentement mutuel, le défenseur ayant également quitté le nord de Londres six mois avant l'expiration prévue de son contrat.

Après avoir inscrit les deux joueurs dans les registres du club cette saison, malgré le fait qu'ils aient tous deux été écartés des équipes de l'Europa League et de la , Arteta espère que les Gunners pourront mieux gérer les situations contractuelles de leurs joueurs à l'avenir.

"Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, c'est sûr, a-t-il déclaré. Pas pour le joueur, pas pour le club.

"Mais cela se produit de plus en plus dans chaque club et cette situation, vous pouvez la voir dans d'autres clubs, les choses se passent comme ça.

"Je pense qu'il faut que la communication soit ouverte, évidemment pour l'empêcher autant que possible et si cela se produit, il suffit de prendre une décision et de ne pas essayer de retarder une situation qui ne fonctionne plus pour longtemps.

"Parfois, c'est difficile parce que les contrats sont vraiment proches et que vous devez les respecter pendant que vous les signez et certains jours, il est difficile de voir comment les choses vont évoluer dans six mois.

"Donc parfois, il est impossible de voir ce qui va se passer dans trois ans. Nous avons essayé de résoudre ces situations au début de l'été, d'essayer d'éviter ce que nous avions, mais parfois ce n'est pas possible non plus."

Arteta espère que la récente nomination de Richard Garlick au poste de directeur des opérations footballistiques d'Arsenal permettra d'éviter d'autres situations comme celles d'Ozil et de Sokratis à l'avenir.

"Il est évident que beaucoup de choses se sont passées au niveau institutionnel du club et avec certains des grands décideurs également", a déclaré l'Espagnol.

"Nous essayons de créer une équipe vraiment forte avec des qualités différentes qui, nous l'espérons, nous donnera plus de durabilité et de succès dans nos décisions."