Arteta : "Entrainer Ozil a été un privilège"

Bien qu'ayant laissé l'Allemand à l'écart de l'équipe pendant plusieurs mois, le coach d'Arsenal a indiqué avoir été honoré d'entrainer Mesut Ozil.

L'entraîneur d' Mikel Arteta a déclaré que c'était un "privilège" pour lui de jouer avec et aussi entrainer Mesut Ozil après que le milieu de terrain offensif ait quitté le club pour .

Le joueur de 32 ans a effectué s'est officiellement engagé ce dimanche en faveur du géant turc, mettant fin à sa pénitence dans le nord de Londres qui a duré près de huit ans.

Bien qu'il ait disputé 254 apparitions et remporté quatre trophées de la depuis son arrivée du , Ozil n'a pas fait une apparition pour les Gunners cette saison. Arteta a écarté l'ancien international allemand de son équipe en et en Europa League et un transfert semblait depuis longtemps inévitable alors que le contrat du champion du monde 2014 à l'Emirates Stadium prenait fin l'été prochain.

Cependant, Arteta, qui était coéquipier d'Ozil pendant trois ans à Arsenal avant de prendre sa retraite, a félicité le meneur de jeu pour son impact au club au moment où ce dernier faisait ses adieux.

"Les accomplissements de Mesut à Arsenal sont incontestables. Ce fut un privilège de jouer à ses côtés et, plus récemment, de l'entraîner ", a-t-il déclaré sur le site du club. " Sa créativité et sa vision ont conduit à de nombreux buts pendant son séjour sous le maillot d'Arsenal. Mesut a été au cœur de nombreux grands moments pour ce club au fil des ans, y compris ces trois victoires en finale de la FA Cup.

"Ces succès feront toujours partie de notre histoire. Nous remercions Mesut et lui souhaitons le meilleur avec Fenerbahce", a ajouté le technicien ibérique.

En parallèle, Ozil a déclaré qu'il n'oublierait jamais sa période passée au club et a remercié le directeur technique Edu pour son rôle dans la finalisation du transfert à Fenerbahce. "Je tiens à remercier le club pour cette aventure incroyable au cours des sept dernières années et demie", a-t-il déclaré. "Le soutien que j'ai ressenti de la part de l'équipe et des fans pendant mon séjour ici a été vraiment incroyable. Je serai toujours reconnaissant pour. Ensemble, nous avons remporté des trophées pour la première fois depuis des années et créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Les fans d'Arsenal resteront à jamais dans mon cœur. Je tiens à remercier Edu Gaspar pour avoir aidé à apporter une solution professionnelle ces derniers jours, et je souhaite à tous les membres du club le meilleur dans leur tentative de continuer à ramener Arsenal au sommet, là où nous appartenons. "