NxGn 2019 : le Top 50 des meilleurs jeunes joueurs du monde

Ce mercredi, Goal révélera le classement des 50 jeunes talents les plus épatants avec Vinicius Junior et Jadon Sancho en lice pour la première place.

Le classement NxGn est de retour! Et la concurrence est plus rude que jamais. Chaque année, Goal dévoile sa liste des 50 meilleurs joueurs de football âgés de moins de 19 ans dans le monde. Les joueurs ont été classés en fonction de leur expérience en équipe première, de leur potentiel et de leurs aptitudes globales par des experts de 42 éditions à travers le monde.

Justin Kluivert a remporté le titre il y a 12 mois et le produit de l'académie d' s'est envolé par la suite à l'AS Rome, pour 18,75 millions d'euros. L’international néerlandais n’a que 19 ans, mais il n’est pas éligible pour le prix de cette année, car il n’est pas né le 1er janvier 2000 ou après. Alors, qui est en lice?

La sensation du , Vinicius Junior, est certainement parmi les pionniers après un début de carrière époustouflant au Real Madrid, après son transfert évalué à 45 millions d'euros en provenance de Flamengo l'été dernier. Le joueur de 18 ans a été si bon, en fait, qu'il vient d'être appelé dans l'équipe première du mais une blessure l'a contraint à renoncer.

Jadon Sancho a toutefois déjà été appelé au niveau international par l' grâce à ses performances époustouflantes pour le . En janvier, le joueur formé à est même devenu le plus jeune joueur à inscrire huit buts en . En parlant de City, Phil Foden continue de séduire l’ancien coach de Barcelone, Pep Guardiola, avec sa magie au milieu de terrain. Le Catalant estime que les Citizens ont découvert un véritable "diamant" avec l'Iniesta de Stockport.

C’est une période passionnante pour le football anglais, qui a encore le vent en poupe après la quatrième place surprise lors de la 2018 de . Une autre pépite émerge : Callum Hudson-Odoi est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters de . Les performances de l'ailier des Blues ont attiré l'intérêt des grosses écuries européennes, si bien que le a tenté de le signer pour environ 46 millions d'euros lors du dernier mercato estival.

Néanmoins, les Bavarois peuvent être rassurés par le fait qu'ils ont déjà Alphonso Davies à bord, le plus jeune international et buteur du ets arrivé à l'Allianz Arena en provenance des Whitecaps de Vancouver pendant les vacances d'hiver. Madrid a également rapidement conclu un accord avec Rodrygo, prodige de Flamengo, l'un des compagnons de Vinicius Junior, qui s'installera dans la capitale espagnole cet été pour 40 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Après avoir rejoint le Betis en janvier, Diego Lainez a déjà fait ses premiers pas dans la . Il a également fait sa marque en Europa League, devenant ainsi le deuxième plus jeune Mexicain à avoir marqué dans la compétition de l'UEFA. Sandro Tonali n'a pas encore joué en - encore moins en Europe - mais le milieu de terrain de Brescia déjà reçu sa première convocation avec la Nazionale.

Les résultats finaux sont en cours de calcul et la liste complète, tout comme le nom du vainqueur, ainsi que de nombreux contenus (interviews, reportages et vidéos) seront révélés mercredi à 12h, heure française. Le NxGn 2019 approche - ne le manquez pas !