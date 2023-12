Nouvel entraîneur de l’OL ? L'incroyable réponse de Will Still aux Gones

Entraîneur du Stade de Reims, Will Still est associé à l’OL après la mise à pied de Fabio Grosso. L’étonnante réponse du Belge.

Depuis jeudi, l’Olympique Lyonnais vit sans un entraîneur principal à la tête du staff technique. N’arrivant pas à convaincre à travers les résultats sur le terrain, Fabio Grosso, qui était venu en pompier pour redresser la barre après le limogeage de Laurent Blanc, a été mis à pied.

Fabio Grosso mis à pied

Comme une traînée de poudre, la nouvelle a envahi la presse, jeudi dernier. Nommé à la tête de la barre technique de l’Olympique Lyonnais le 16 septembre dernier pour redonner du sourire aux Gones, chose que Laurent Blanc n’a pas réussi à faire, le technicien n’a pas aussi réussi à cette colossale mission à lui confiée.

Après sept matchs avec les Gones, l’ancien coach de Frosinone n’a pu récolter que 5 points sur 21 possibles, dont une victoire surprise contre Rennes (0-1). Le club rhodanien est lanterne rouge du championnat de France avec 7 points au compteur. Outrepassés par ses contreperformances, les dirigeants olympiens ont décidé d’écarter Fabio Grosso, qui peine à relancer l’équipe.

Getty Images

Will Still répond aux rumeurs l’envoyant à l’OL

Si le Staff est désormais confié à Pierre Sage pour en assurer l’intérim, l’OL est à la recherche le plus vite possible d’un nouvel entraîneur. Alors que plusieurs coachs sont dans le viseur du club, dont Bruno Génésio validé par les joueurs, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, qui a déjà donné sa réponse à l’OL, le nom de l’entraîneur du Stade de Reims, William Still, est associé au club rhodanien ces dernières heures.

Profitant de la victoire de son équipe face à Strasbourg (2-1), vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, le technicien belge a répondu aux rumeurs qui l’envoient dans le club septuple champion de France. Le jeune entraîneur de 31 ans n’a pas hésité à servir une réponse amusante écartant tout intérêt des Gones.

Getty

« Oui c’est arrivé jusqu’à moi. J’en ai souri, j’en ai rigolé l’autre jour. Ce qui est bizarre, c’est que mon nom est cité à chaque fois qu’un entraîneur est viré (…) Est-ce que ça flotte l’ego ? C’est pas mal ! Mais je ne me prends pas la tête. Je l’ai dit, je suis resté au Stade de Reims pour une raison et le Stade de Reims c’est très, très bien pour l’instant. On verra ce qui arrive par la suite mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Lyon ? Je n’ai pas du tout été contacté », a expliqué Will Still.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais affronte le Racing Club de Lens, samedi 2 décembre 2023 à partir de 17 heures. Un match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Les Gones, qui seront coachés par Pierre Sage, visent une deuxième victoire en championnat.