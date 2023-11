OL : Des cadors européens se déchirent pour cette pépite

Bien qu’il soit en difficulté en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais tient des noms qui attirent des cadors européens.

Dernier de la Ligue 1 de France, le club rhodanien a des joueurs dans son effectif qui plaisent aux grands clubs d’Europe. Une pépite fait bousculer quatre clubs des cinq grands championnats.

Kelyan Yahia attire les convoitises

En crise depuis le début de Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais inquiète ses supporters ainsi que des acteurs du football. Sans victoire depuis le début de la campagne, les Gones ont enfin retrouvé du sourire. En déplacement au Roazhon Park pour défier le Stade Rennais dans le cadre de la 12e journée du championnat de France, les hommes de Fabio Grosso se sont imposés sur le score de 0-1. C’était la première victoire de la saison pour le club olympien.

En dépit de ce moment sombre que traverse la formation rhodanienne, certains de ses joueurs impressionnent et sont dans le viseur de certains cadors en Europe. Il s’agit notamment de certains talents au sein de son centre de formation. A en croire les informations de Foot Mercato, Kelyan Yahia, qui est formé à Aubervilliers et arrivé entre Rhône et Saône durant l’été 2022, intéresse quatre clubs à l’étranger.

Selon les informations du média sportif français, le jeune joueur franco-tunisien qui évolue avec les U19 Nationaux, intéresse des clubs tels que la Juventus, l’AC Milan, le VFB Stuttgart et Villarreal. Ceux-ci sont intéressés par le profil du joueur de 17 ans. L’une d’entre ces pistes pourrait se manifester prochainement.

Faut-il rappeler que l'Olympique Lyonnais est lanterne rouge de la Ligue 1 de France. Les Gones comptent 7 unités.