Neymar pressé de quitter la Ligue 1 pour des raisons de santé ?

Le Brésilien ne supporterait plus le côté rugueux de la L1. Et cela fait partie des raisons pour lesquelles il souhaiterait quitter la France.

Ce n’est un secret pour personne, Neymar a hâte de quitter le PSG. Le Brésilien ne veut en aucun cas effectuer une troisième saison dans la capitale française et sa destination préférentielle c’est l’ où il évoluait auparavant (2013-17). À trois semaines de la fermeture du mercato, lui et son clan croisent les doigts pour que les négociations avec le Barça, voire même avec le Real Madrid, aboutissent.

Mais pourquoi l’ancien Barcelonais voudrait tant clôre le chapitre parisien ? Il ne souhaite plus être la tête de gondole du projet parisien et il y a forcément une raison vu que sportivement tout se passait bien avec un statut important au sein de l’équipe et des statistiques florissantes. Ce qui est certain c’est que ce n’est pas une question d’argent. Le champion olympien dispose de conditions salariales très avantageuses à Paris (35M€) et il y a peu de chances pour qu’il les retrouve ailleurs.

L’hypothèse pouvant être avancée pour expliquer sa détermination à changer d’air est sa volonté de retrouver une équipe au standing et à l’histoire plus prestigieux. Et qui bataille aussi pour les premiers rôles en Europe, chose que le PSG ne parvient pas encore à faire. Enfin, au sein de l’équipe barcelonaise, il a aussi des amis et des joueurs avec qui il s’entendait très bien et qui sont indiscutablement plus nombreux qu’en . Et pour son épanouissement personnel, cela semble être un motif suffisant pour retourner dans son ancienne maison.

Son pied serait encore fragile

Selon les révélations faites le Parisien, Neymar est résolu à partir parce qu’il ne veut surtout pas faire une saison de plus dans un championnat où sa santé est mise en danger. Il juge le championnat trop physique et trop rugueux. Le estime que les deux sérieuses blessures au pied qu’il a contractées depuis 2018 et à un an d’intervalle sont aussi dues au style de jeu trop virulent des défenses de . Il est convaincu, et son historique de blessures le conforte dans cette réflexion, que s’il était resté en Espagne, ça ne se serait pas passé ainsi.

La même source indique que Neymar n’est pas encore totalement sûr que sa blessure au métatarse du pied droit soit complètement guérie. Même si le club a communiqué et a fait savoir il y a quelques semaines suite à des examens médicaux que l’os a été parfaitement solidifié, l’intéressé n’est pas complètement rassuré. Et sa hantise est de connaitre une nouvelle rechute et une autre indisponibilité de plusieurs mois à cause de contacts provoqués par des joueurs ma lintentionnés et remontés par ses arabesques et ses dribbles incessants. Un scénario qu’il ne veut donc en aucun cas revivre.