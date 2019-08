Le PSG veut au moins 100M€ cash pour Neymar

S’il est disposé à accepter des montages impliquant des joueurs barcelonais, le PSG exige au moins 100M€ comptant pour libérer Neymar.

Après une première réunion en face à face mardi, les responsables du PSG et du Barça ont poursuivi mercredi leurs négociations en vue d’un possible transfert de Neymar. Les pourparlers auraient tourné à propos des différentes options de montage qui pourraient amener les Parisiens à se séparer de leur star brésilienne. Pour l’instant, ces derniers, tout en étant ouverts à l’idée de ne pas récupérer en intégralité la somme qu’ils ont payée en 2017 (220M€), se montrent exigeants et surtout déterminés à réaliser la meilleure opération possible.

Selon L’Equipe, le PSG serait effectivement intéressé par quelques joueurs de l’équipe catalane. Cependant, la condition émise par le camp français, c’est de récupérer au moins 100M€ dans ce deal. Il n’est pas envisageable de descendre en dessous pour un joueur d’une telle importance, même si en contrepartie ils pourraient récupérer au moins deux éléments très côtés de l’équipe catalane.

Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Nelson Semedo sont les trois joueurs blaugrana susceptibles d’intéresser Leonardo. Parce qu’il y a de la qualité, et surtout parce qu’ils ont un profil particulier qu’on ne retrouve pas forcément au sein de l’équipe de Paris actuelle. À contrario, le PSG n’est pas séduit par Ivan Rakitic. Non pas en raison de l’âge du Croate (31 ans), mais parce que le club est déjà bien pourvu en milieu de terrain là où le vice-champion du monde évolue.

Toucher une somme à six chiffres est donc une condition sine qua non pour le PSG dans l’optique d’un deal. Cela permettrait notamment au club de retourner sur le marché des transferts et essayer de s’offrir un dernier grand renfort avant le 2 septembre prochain, et ce sans mettre en péril sa situation budgétaire vis-à-vis du fair-play financier. Le recrutement, par exemple, d’un gardien de niveau international et à même d’occuper le poste de numéro 1, serait alors grandement facilité.

Le Barça n’a pas autant de cash

100M€, ce n’est généralement pas un montant inaccessible pour un grand ténor européen. Pourtant, aux yeux des décideurs du Barcelone, il s’agirait en ce moment d’une barre importante et vers laquelle ils sont très peu enclins à se hisser. Ils ne disposent simplement pas d’autant de cash, et Neymar ou pas, ils ne se voient pas faire des emprunts ou vendre dans l’urgence des joueurs supplémentaires pour pouvoir verser une telle somme.

Il y a donc une vraie impasse, mais les pourparlers entre les différentes parties se poursuivent. Ce jeudi, en marge de la réunion du comité de l’ECA, une rencontre entre les deux présidents, Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu, était prévue, mais il semblerait que l’homme fort du Barça aurait changé ses plans au dernier moment. Est-ce parce qu’il est définitivement résigné sur ce dossier ? Le doute est permis.