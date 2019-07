Neymar absent pour la reprise du PSG, Mbappé attendu

Si Kylian Mbappé ne devrait pas manquer à l'appel, Neymar devrait être absent pour la reprise des champions de France.

Ce lundi, le reprendra l'entraînement au Camp des Loges, et quelques nouvelles têtes devraient faire leur apparitions au centre d'entraînement des champions de , parmi lesquelles les Espagnols Pablo Sarabia et Ander Herrera.

Au contraire, les internationaux sud-américains (Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Di Maria, Paredes) et africains (Choupo Moting) seront logiquement dispensés pour cause de joutes estivales, respectivement en Copa America et en .

Neymar ne devrait pas aller au bras de fer

Mais c'est évidemment le cas des deux superstar Neymar et Kylian Mbappé que les amoureux du club de la capitale devraient scruter. Selon les informations de L'Equipe, il faudra encore attendre pour Neymar. L'attaquant brésilien, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs dans un feuilleton où la presse l'annonce à Barcelone , ne souhaiterait pas se mettre en faute selon le quotidien français. Mais son état physique pose également question.

Touché le 6 juin à la cheville, le Ney pourrait reprendre plus tard selon l'évaluation de cette même cheville, même s'il a recommencé à courir comme il l'a montré sur les réseaux sociaux. Il n'y aura donc pas de conclusion à tirer de son absence.

Kylian Mbappé, de son côté, ne devrait pas manquer à l'appel, toujours selon L'Equipe. Le champion du monde a voyagé pendant sa période de repos, aux Etats-Unis puis au , avant de passer par et ce dimanche, où il assistait à la finale de la Coupe du monde féminine , mais il devrait bien être présent pour la rentrée des classes.