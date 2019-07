Dans les chiffres, Neymar est beaucoup plus performant au PSG qu'à Barcelone

Si le passage de Neymar en France laisse pour l'instant un goût d'inachevé, ses chiffres sous le maillot parisien sont hors-normes.

Actuellement au cœur d'un feuilleton XXL pendant ce mercato estival, Neymar ne cesse d'alimenter les débats, en , en ou au . Depuis deux semaines, la rumeur d'un retour à Barcelone a pris de l'épaisseur. Ce feuilleton aux allures de télénovela brésilienne engendre de multiples comparaisons entre les performances du Brésilien à Paris et ses copies au Barça.

À Paris : des chiffres hors-normes en ... et en C1

Il y a l'impression laissée, d'abord. D'un côté, de multplies péripéties, deux blessures graves aux moments clés pour le PSG et la sensation que la star ne s'est pas totalement intégrée en France, où sa réussite entraîne jalousie et défiance. De l'autre, un cocon barcelonais où l'attaquant a franchi les premières étapes de sa carrière en Europe dans l'ombre de Lionel Messi. Alors concrètement, où Neymar a-t-il été le plus performant sur le Vieux Continent ?

Si l'on ne se fiait qu'aux chiffres, la réponse serait Paris. Rien qu'en championnat, les statistiques du Brésilien sont absolument ahurissantes - sans grande surprise : 37 matches de disputées pour 34 buts, 20 passes décisives et 111 occasions créées. Dans toutes les catégories, le ratio de Neymar au PSG est donc bien supérieur à celui qu'il présentait à Barcelone, où il a cumulé 68 buts, 38 passes décisives et 287 occasions créées en 123 matches au Barça.

Mieux, cette différence se constate également au niveau de son rendement en . Là aussi, les chiffres du Brésilien avec Paris plantent le décor : 13 matches, 11 buts, 5 passes décisives et 44 occasions créées. Plus fort d'un point de vue strictement mathématique que ses stats au Barça - déjà excellentes - sur la scène européene : 40 matches, 21 buts, 15 passes décisives et 44 occasions créées. Une comparaison évidemment à nuancer par rapport aux matches joués par le Brésilien avec Paris - soit quasiment que des rencontres de la phase de poules. Avec le maillot blaugrana, l'attaquant auriverde avait été sacré champion d'Europe au milieu de son mandat, en 2015.

L'article continue ci-dessous

Des chiffres à pondérer, forcément...

Alors comment interpréter ce parallèle ? Si les statistiques ne mentent jamais, elle ne précisent pas tout évidemment. La lecture de ces chiffres peut - doit - être relativisée par l'opposition et le contexte dans la capitale française, très loin de celui que Neymar avait en Catalogne.

En France, la superstar brésilienne est LE joueur majeur sur lequel toute une formation s'appuie depuis deux ans, là où c'est bien Lionel Messi qui était au centre des circuits à Barcelone. En France, aussi, Neymar évolue dans une équipe encore plus dominante sur la scène domestique, quand le Barça doit se frotter à une opposition plus coriace à plusieurs reprises dans l'année. Enfin, le bilan de Neymar en Catalogne doit être pondéré par la nécessaire période d'adaptation lors de sa première année en Europe, où il n'avait alors que 21 ans. Mais la Ligue 1, si décriée, si physique, si fermée, n'a pas vraiment bridé le génial Brésilien depuis son arrivée, c'est le moins qu'on puisse dire...