Montpellier - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG va chercher à conforter sa place de leader de Ligue 1 en revenant avec les trois points de son déplacement à Montpellier.

A moins d’un cataclysme, le titre de champion de France ne devrait pas échapper au PSG cette saison. Les Franciliens ont suffisamment d’avance en tête du classement pour s’inquiéter de leur sort. Néanmoins, ils seraient bien inspirés de stopper leur série de matches nuls. Ils en sont actuellement à trois de suite en championnat.

Le PSG veut renouer avec la victoire

Ce dimanche, les Parisiens se rendent à Montpellier. Un adversaire évidemment à leur portée, surtout qu’il n’est que 13e au classement de la Ligue 1 et que cela fait neuf matches de suite qu’ils les battent. Cela dit, la méfiance est de mise. La bande à Der Zakarian a remporté 2 de ses 4 derniers matches, soit autant que lors des 12 journées précédentes.

Avant la trêve internationale, Paris se verrait donc bien assurer le plein de points. Même s’il fait constamment tourner en championnat, Luis Enrique insiste sur la nécessité de ne rien lâcher. Et il en a encore parlé samedi en conférence de presse. « Nous ne regardons pas l’écart au classement. Nous voulons gagner demain à Montpellier. Il est toujours difficile de jouer à l’extérieur. Avant la trêve internationale, il faut garder la concentration pour poursuivre notre dynamique et notre série en cours », a-t-il confié.

Kolo Muani à la place de Mbappé ?

Pour ce match, le technicien espagnol pourrait de nouveau remettre Kylian Mbappé sur le banc. Les deux hommes se sont expliqués et on peut imaginer qu’ils se sont mis d’accord sur le fait que le temps de jeu du crack bondynois en Ligue 1 sera moins conséquent d’ici la fin de la saison. Si c’est pour le rendre plus frais en vue des grandes échéances continentales, alors tout le monde en sortira gagnant.

Si Mbappé ne joue pas alors Randal Kolo Muani pourrait avoir la possibilité de démarrer de nouveau. Interpellé par Didier Deschamps au sujet de l’ancien nantais par rapport à son temps de jeu, Luis Enrique s’est montré relativement contrarié. Toutefois, il a exprimé son estime envers le vice-champion du monde. « Je suis content de lui. Il donne toujours le maximum, même à l’entrainement ».

Horaire et lieu du match

Le 17 mars à 20h45

La Mosson, Montpellier

26e journée de Ligue 1

Montpellier – PSG

Les compos probables de Montpellier - PSG

Montpellier : Lecomte - Tchato, Omeragic, Kouyaté, Sylla - Ferri, Chotard, Savanier - Al-Tamari, Adams, Nordin.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Barcola

Sur quelle chaine suivre le match Montpellier - PSG

La rencontre entre Montpellier et le PSG sera à suivre ce dimanche à partir de 20h45 sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.