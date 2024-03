L'avis tranché de Deschamps sur la gestion de Mbappé par Luis Enrique

En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a abordé la gestion de son capitaine par son entraîneur en club.

Depuis l’annonce de son départ, Kylian Mbappé n’est plus utilisé de la même manière qu’il y avait de cela quelques mois au Paris Saint-Germain. Le Bondynois est traité comme un joueur lambda par l'ancien sélectionneur de la Roja. En dehors des matchs à élimination direct, Luis Enrique fait une gestion étonnante de l’attaquant français. Une situation qui intéresse le sélectionneur de l’Equipe de France.

Deschamps se réserve sur la gestion de Mbappé par Enrique

Ce jeudi 14 mars 2024, le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa liste pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France pour les Journées FIFA du mois de mars contre l’Allemagne (23 mars au Groupama Stadium) et le Chili (26 mars au Vélodrome). Profitant de cette aubaine, le technicien français a donné son avis sur la gestion de son capitaine par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Deschamps s’est réservé de critiquer son homologue espagnol, qui ne souhaite pas qu’on se mêle de ses affaires.

« Super, magnifique (ironiquement). Vu le nombre de matchs qu'il a joué... L'élément fraicheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Qu'ils aient du temps de jeu oui, mais jouer tous les trois jours... Il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c'est. Le rythme pour Kylian, aucun souci. Ce sont les choix de son entraîneur. Quand il était en poste avec l'Espagne il n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires donc je ne vais pas le faire. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani... », a lâché Deschamps à propos de la question.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j'ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j'avais dû ouvrir la porte. J'échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu'il se passe ou pourrait se passer », a-t-il ajouté à propos de l’avenir du joueur.

Mbappé et les Jeux Olympiques de Paris 2024

Sur la question de savoir s’il collabore avec Thierry Henry pour pondre la liste des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ancien coach de l’OM explique n’avoir aucune mainmise sur la liste. C’est le sélectionneur concerné qui sort sa liste. Deschamps reste dubitatif sur la participation de certains joueurs, dont Kylian Mbappé dont la participation est compromise. Car le Bondynois change de club l’été prochain.

« Arrêtez de penser que c'est moi qui décide. Si Thierry décide de prendre un joueur dans la catégorie d'âge ou au-dessus, il sera dans son équipe. Maintenant en étant le plus factuel possible, j'ai un passé quand même de joueur, l'objectif commun c'est d'avoir la meilleure équipe possible. N'oublions pas ce qu'il s'est passé aux derniers JO, la situation dans laquelle s'est retrouvé Sylvain Ripoll, à cause des clubs français. Que les joueurs aient l'envie, sur la faisabilité c'est du ressort de Thierry, je ne suis pas contre Thierry, je suis avec lui, mais d'un point de vue de joueur c'est très compliqué d'enchaîner les deux compétitions d'un point de vue physique et psychologique », a déclaré DD, avant de poursuivre.

Getty

« L'objectif reste le même: avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi, j'espère qu'il pourra avoir un oui ferme et définitif. Imaginez un joueur qui lui dit oui en juin, mais il change de club entre temps... Lorsque nous serons en stage à Clairefontaine, les choses seront claires entre ceux qui y vont ceux qui n'y vont pas », a-t-il conclu.