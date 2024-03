Pronostic Montpellier PSG 17/03/2024 : Match nul et Ousmane Dembélé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Montpellier PSG, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ce samedi à 20h45.

Pronostics Montpellier - PSG : paris, contexte et compos

Treizième de Ligue 1, Montpellier reçoit le leader parisien dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Montpellier - PSG.

Les meilleur paris pour Montpellier - PSG

Match nul ⭐ à 4,50 sur Betsson soit 22 % de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Ousmane Dembélé buteur ⭐ à 3,80 sur Betsson soit 26 % de chances que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,43 sur Betsson, soit 41 % de chances que le match ne soit pas prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Paris SG est toujours largement en tête de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur Brest, mais reste sur une série étonnante de trois matchs nuls. Reims, (2-2) Monaco (0-0) et Rennes (1-1) ont ainsi partagé les points avec une équipe parisienne qui peut s’estimer heureuse de la défaite brestoise lors de la dernière journée. Alors qu’il reste une douzaine de journées à disputer en Ligue 1, les Parisiens voudront confirmer leur domination sur le championnat en s’imposant à Montpellier avant de disputer leur demi-finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain devra composer sans ses absents de longue durée comme Rico, Skriniar et Asensio. Marquinhos est quant à lui finalement trop juste, souffrant toujours de sa blessure au tendon d'Achille.

L'effectif de Michel Der Zakarian, quant à lui, a retrouvé des couleurs le week-end dernier face à Nice en l'emportant 1-2 à l'Allianz Riviera. Cette victoire fait du bien au moral et est surtout importante d’un point de vue comptable, puisque les Montpelliérains remontent à la 13e place du classement. Ils restent toutefois en grand danger, avec seulement un point d’avance sur Nantes qui est pour le moment barragiste. La lutte pour le maintien promet d’être serrée jusqu’au bout et un exploit face à l’ogre parisien serait évidemment le bien venu.

Les compos probables pour Montpellier PSG

Montpellier : Lecomte - Tchato, Omeragic, Kouyaté, Sylla - Ferri, Chotard, Savanier - Al-Tamari, Adams, Nordin.

PSG : Donnaruma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.

Pari 1. Match nul à 4,50 avec Betsson

Un match nul n’est pas forcément le résultat le plus attendu pour ce match, le PSG restant favori, mais la cote est intéressante et l’on peut supposer que les Parisiens n’auront toujours pas réglé leurs problèmes d’efficacité actuels. Les Montpelliérains jouent leur survie en Ligue 1, et ils ne peuvent pas se permettre de laisser échapper trop de points à domicile.

Pari 2. Ousmane Dembélé buteur à 3,80 avec Betsson

L’ailier français se procure beaucoup d’occasions de buts depuis quelques matchs, même s’il peine toujours à les concrétiser. Il n’a pas marqué en Ligue 1 depuis le 24 novembre 2023 face à Monaco et il pourrait profiter de ce déplacement dans le sud pour ouvrir son compteur 2024.

Pari 3. Moins de 2,5 buts à 2,43 avec Betsson

L'attaque parisienne n’est pas en grande forme depuis quelques matchs et les hommes de Luis Enrique s’appuient donc sur une défense renforcée pour essayer d’aller chercher ce nouveau titre de Ligue 1. L’équipe héraultaise n’est pas non plus connue pour son jeu offensif et on peut donc penser voir peu de buts entre les deux formations.

