Messi mérite un nouveau gros contrat au Barça pour Laporta

La star argentine était sur le point de quitter le club en août, mais le candidat à la présidentielle espère qu'il restera désormais au Camp Nou

Lionel Messi reste le meilleur joueur du monde et mérite un gros contrat pour refléter cela, selon le candidat à la présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta, qui a également soutenu l'entraîneur sous le feu des critiques, Ronald Koeman. L'international argentin a été pressenti pour rejoindre , du côté de la , entraîné par l'ancien technicien du Barça, Pep Guardiola, après avoir présenté une demande de transfert à la suite d'une campagne 2019-20 tumultueuse.

Il a choisi de rester en , où il a passé toute sa carrière à ce jour, mais est en fin de contrat en juin et a depuis été lié aux champions de , le et aux géants italiens de l'Inter. Le président par intérim de Barcelone, Carlos Tusquets, a fait la une des journaux la semaine dernière en suggérant que le club aurait dû tirer profit de Messi en raison des retombées économiques causées par la pandémie de coronavirus. Cependant, Laporta, qui est en lice pour succéder à Josep Maria Bartomeu en tant que prochain président du Barça lors des élections de janvier, a adopté une position différente et pense que Messi vaut chaque centime payé.

"Vous pourriez faire valoir de nombreuses raisons pour lesquelles il reste. Je préfère réfléchir à ce que Leo génère, ce qui est beaucoup - certainement plus que son salaire peut coûter", a déclaré Laporta à Sport. "Je ne parle pas seulement du niveau sportif, qui est déjà bien connu. Je le considère comme le meilleur footballeur de l'histoire. Leo est bien plus que cela. À mon avis, tous les joueurs, lorsqu'ils remportent de nombreux titres et génèrent autant pour le club, méritent d'être évalués en conséquence".

"Au moins, c'est comme ça que je vais essayer de faire en sorte que cela se produise. Leo est, je le répète, le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire du football. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il aime le Barca et l'a montré. à plusieurs reprises. C'est un homme de club et il est à l'aise à Barcelone et en ville. C'est un autre facteur qui nous amène à penser que la meilleure chose pour nous est que la relation Messi-Barcelone se poursuive", a ajouté l'ancien président du Barça. Cependant, réitérant les commentaires qu'il avait précédemment faits, Laporta a reconnu qu'il faudrait plus que de l'argent pour persuader Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, de signer une prolongation de contrat au Camp Nou.

"Il faut être imaginatif", dit-il. "Sachant que Messi n'est pas guidé par l'argent, et je vous assure que c'est le cas, nous devons faire une proposition qui puisse le convaincre que le Barça a une équipe capable de gagner la . C'est essentiel. C'est ce qui sera le plus précieux pour Leo lorsqu'il décidera de son avenir à la fin de la saison. J'en suis convaincu. Leo et moi avons une relation d'affection mutuelle. Il sait que chaque fois que je lui ai fait une proposition, elle a été remplie. Leo le sait et m'a dit personnellement qu'il appréciait beaucoup cela. Il devrait terminer sa carrière au Barca".

Messi a marqué quatre buts en 10 apparitions en cette saison et sept en 13 matches toutes compétitions confondues, Koeman laissant l'attaquant hors de l'équipe et sa formation de départ à plusieurs reprises cette saison. Le Barça a battu le 4-0 et Ferencvaros 3-0 lors de leurs deux derniers matchs sans Messi, bien que le candidat à la présidentielle de Laporta, Victor Font, ait insisté sur le fait que la capacité du joueur de 33 ans ne pouvait être remise en question

"Cela me fait souffrir qu'il y ait des fans de Barcelone qui doutent de Messi", a-t-il déclaré à El Iniestazo. "Nous devons faire appel à la justice et réfléchir à tout ce que Messi nous a donné. Si nous nous arrêtons et regardons en arrière, nous ne le reverrons jamais. Vous devez vous demander comment Messi est de ne pas être dans le club qu'il aime le plus. Certains perdent confiance en lui mais il ne le mérite pas. Si je suis nommé président, Messi renouvellera à la fin de la saison". L'avenir de Koeman a été un autre sujet de débat au Camp Nou après le pire début de campagne du Barça en en 33 ans en termes de points accumulés après 10 matches.

Koeman subit déjà une pression croissante, à peine quatre mois après avoir été nommé successeur de Quique Setien, mais Laporta estime que l'ancien joueur légendaire devrait avoir le temps de bien faire les choses : "Il mérite une marge de confiance, non seulement en raison de sa sagesse au niveau du football, mais aussi parce qu'il est un grand du Barca", a déclaré Laporta. "En tant que membre de la Dream Team, Ronald nous a donné de bons souvenirs et son fameux but nous a donné notre première Ligue des champions. Il sait ce qu'il fait et il faut lui laisser du temps. Lui et moi pouvons voir que l'équipe s'améliore, mais rien n'a encore été réalisé. J'apprécie le courage quand il s'agit de parier sur les jeunes joueurs, et je vois que les joueurs sont à nouveau motivés. Il a dû faire face à de nombreux aspects délicats depuis son arrivée. Il est en train de trouver l'équipe qu'il veut."