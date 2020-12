Cadix - Barça (2-1) : Après trois victoires de suite, le Barça retombe dans ses travers

Après trois victoires consécutives, le Barça a chuté à Cadix et pointe désormais loin du podium.

Avant le coup d’envoi, c’est bien Cadix qui était dans le costume du favori face au . Promu cette saison, le club andalou n’en finit plus de surprendre dans ce début de saison et il a fait honneur à son rang de cinquième. Après s’être offert le scalp du à la mi-octobre, Cadix a refait le coup face aux Blaugrana et garde leur trois points d’avance sur son adversaire du soir.

Après un semblant de regain de forme avec trois victoires de suite (toutes compétitions confondus), les hommes de Ronald Koeman sont retombés dans leurs travers avec un jeu stéréotypé et sans génie. Laissé au repos en Ligue des Champions, Lionel Messi n’a pas fait de miracle en terres andalouses malgré la perspective de battre le record de Pelé du nombre de but pour le même club.

Auteur d’un but contre Osasuna le week-end dernier, le capitaine catalan n’a rien eu à se mettre sous la dent au niveau des occasions, tout comme Griezmann fantomatique. Face à la muraille jaune, la Pulga a plutôt joué les chefs d’orchestre, en créant les décalages. Si Coutinho (13eme) et Braithwaite (16eme) n’ont pas réussi à concrétiser les offrandes du n°10, Jordi Alba ne s’est pas fait prier. Dans une combinaison vue et revue entre le meneur et le latéral, ce dernier a centré fort et poussé Alcala à la faute (57eme).

Griezmann transparent, Lenglet coupable

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le Barça courait bien au score depuis la dixième minute. Sans Piqué et Umtiti blessés, c’est une nouvelle fois le jeune Minguesa qui a été titularisé aux côtés de Clément Lenglet. Les deux centraux ont été en difficulté et ont chacun réalisé leurs boulettes, entraînant leurs coéquipiers dans leur chute.

D’abord sur un corner où Minguesa a trompé Ter Stegen d’une tête complètement ratée qu’Alvaro Gimenez a poussé dans le but. Puis, c’est ensuite le Français qui s’est totalement troué sur une touche anodine. Sur un manque de communication et une mésentente avec son portier, l’ancien du a offert sur un plateau le but du 2-1 à Alvaro Negredo, entré 30 secondes auparavant.

Comme le Real Madrid, le Barça a bien poussé pendant les vingt dernières minutes mais est toujours malade, à la différence que les Merengue sont troisièmes de . Les Blaugrana sont eux septièmes, à six points du podium et douze de l’ …