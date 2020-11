Sorin : "Messi est plus que jamais un leader"

Pablo Sorin, l'ancien international argentin, est impressionné devant les qualités de leadership de son compatriote, Lionel Messi.

Lionel Messi est devenu encore plus un leader suite à l'été mouvementé qu'il a connu, estime son compatriote Juan Pablo Sorin.

Le sextuple Ballon d'Or a sérieusement refléchi à son avenir, suite à la décevante campagne 2019/2020. Alors que le Barca trébuchait dans la dernière ligne droite de la saison, laissant le s'emparer du titre de champion d' , La Pulga avait menacé de partir sous d'autres cieux. Il a alors informé le club de son désir de passer à autre chose et a vu des écuries comme et l'Inter s'intéresser immédiatement à lui. Néanmoins, le Barça s'est opposé à son départ et l'intéressé a dû se résoudre de continuer jusqu'à la fin de son contrat.

Depuis cet épisode, Messi n'a pas été à son meilleur niveau et la plupart de ses buts ont été inscrits sur pénaltys. Néanmoins, il garde un impact important sur le jeu et la vie de l'équipe. Pour certains, celui-ci est même plus prégnant que jamais. C'est ce qu'estime notamment Pablo Sorin. L'ex-star des Blaugrana et de l'Albiceleste, a confié à TyC Sports : "Je vois Messi de plus en plus comme un leader et plus mature. À Barcelone, il a dû vivre un moment très chaotique, mais il a réagi rapidement sur le terrain. Il se débrouille aussi très bien en équipe nationale."

Sorin a aussi salué le rendement de Messi avec son pays, puisqu'il a aidé l' à prendre un départ positif dans sa campagne de qualification pour la 2022: «Leo a transformé son combat en de bonnes performances sur le terrain et c'est très bien pour les Argentins. Il a subi des défaites en dans le passé et est revenu jouer et gagner là-bas, c'est une forte démonstration de caractère."

Enfin, l'ancien parisien a indiqué que le contexte est peut-être idéal chez les Albiceleste aujourd'hui pour que la Pulga performe comme il sait le faire : "Leo va très bien, je pense qu'il est très heureux en équipe nationale avec toutes les personnes qui le connaissent autour de lui. Je dis toujours que vous devez l'aider et bien l'entourer, mais ne pas dépendre de lui."