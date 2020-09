Messi convaincu que la Copa America 2021 peut mettre fin à la disette de l'Argentine

La superstar de Barcelone n'a pas encore gagné un titre majeur avec l'Argentine, mais une autre opportunité se présentera l'été prochain.

Lionel Messi est convaincu que la Copa America 2021 peut mettre un terme à son attente dans la quête d'un titre avec l' , Goal apprenant que la superstar de Barcelone est enthousiasmée par une autre grande compétition sous les couleurs de sa sélection. Malgré le fait d’avoir l'un des CV les plus fournis au niveau des clubs - celui qui comprend 10 titres en et quatre sacres en - les trophées ont toujours échappé au sextuple Ballon d'Or lors de sa carrière avec l'équipe sénior de l'Argentine.

Une médaille d'or a été obtenue aux Jeux olympiques de 2008, pour compléter une victoire en U20 en 2005, mais c'est tout ce que Messi a pu se mettre sous la dent avec l'Albiceleste. Il a failli remporter les plus gros trophées possibles avec son pays, le dernier chagrin datant de la Coupe du monde 2014 représentant le coup le plus dur d'une carrière remarquable. Des échecs à la Copa America ont également été régulièrement subies, avec des finales perdues consécutivement en 2015 et 2016 face au , et ces blessures se sont avérées difficiles à guérir.

Le deuxième de ces revers, qui est survenu au Metlife Stadium du New Jersey, s'est avéré particulièrement irritant, l'Argentine étant battue aux tirs au but. Lionel Messi, en tant que capitaine de sa nation, avait l'air et se sentait dépassé par la suite - avec une retraite internationale envisagée. Il a estimé que toutes les pièces étaient en place pour une génération de talents considérables qui méritaient de remporter une couronne continentale sous la direction de Gerardo Martino.

Cela n'a pas été le cas et l'attente d'un succès tangible se poursuit pour l'attaquant avec 138 sélections à son actif. L'optimisme se renforce à nouveau, cependant, avant un événement majeur l'été prochain qui a été repoussé de 12 mois au milieu des perturbations causées par la pandémie de coronavirus. L'Argentine et la seront les hôtes conjoints de la prochaine Copa America, un tournoi qui se déroulera entre le 11 juin et le 10 juillet, offrant à Messi l'occasion d'être sacré à domicile.

Goal a appris, après avoir récemment réalisé une interview exclusive avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps concernant ses projets futurs à Barcelone, qu'il y a plusieurs raisons d'être optimiste dans le camp argentin. Lionel Messi croit au travail effectué par Lionel Scaloni et le staff de l'Albiceleste et estime qu'une confiance absolue peut leur être attribuée. Scaloni est à la barre depuis la Coupe du monde 2018 décevante ponctuée par une défaite contre la .

Il a pris des décisions courageuses, comme se passer de Gonzalo Higuain et Ever Banega, et a embrassé une nouvelle ère avec de jeunes talents. Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martinez et Rodrigo de Paul sont parmi ceux qui se sont manifestés, Lionel Messi étant convaincu qu'une autre unité est en train d'être reconstituée. Il voit l'équipe d'Argentine 2020-2021 comme étant capable de grandes choses, avec des progrès considérables attendus depuis la Copa 2019, dans laquelle l'Argentine a terminé troisième.

Messi a toujours l'intention de jouer et d'aller à la conquête de la gloire lors Coupe du monde 2022 au , mais cet événement semble si loin pour le moment que le processus de qualification sud-américain n'a même pas commencé. L'été prochain est au centre des préoccupations pour le moment, l'un des joueurs les plus décorés de cette génération ou de toute autre génération permettant aux ambitions internationales de figurer en bonne place dans ses pensées - même au milieu de toute l'incertitude que génère sa situation contractuelle au Barca. Messi croit en l'Argentine et est prêt pour son prochain grand défi.