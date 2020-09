Argentine, Messi a purgé sa suspension

La star du FC Barcelone a été autorisée à jouer lors des deux matches internationaux prévus en octobre.

Le président de la Fédération de football, Claudio Tapia, a confirmé que Lionel Messi ne raterait aucun match pour son pays à la suite d'un carton rouge remis en 2019. Lionel Messi a été expulsé de manière controversée lors de la phase finale de la Copa America, lors du match pour la troisième place contre le en juillet de l'année dernière et a ensuite été suspendu pour un match.

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a initialement déclaré que Lionel Messi devrait manquer un match officiel, le capitaine argentin étant autorisé à disputer des matches amicaux contre le et l' à la fin de l'année dernière. Le capitaine du Barça aurait donc dû manquer un match des éliminatoires de la alors que l'Argentin va affronter l'Équateur et la le mois prochain, cependant, Tapia a contesté avec succès la suspension de CONMEBOL, affirmant que le délai de prescription avait expiré.

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 10, 2020

Lionel Messi avait reçu un carton rouge à la suite d'une confrontation avec Gary Medel à la 37e minute, le Chilien également expulsé pour l'incident. L'Argentine a finalement gagné le match 2-1 grâce aux buts de Sergio Aguero et Paulo Dybala. La décision d'expulser Lionel Messi a laissé la star de Barcelone en colère après le match, affirmant que la compétition avait été truquée en faveur du Brésil, vainqueur de la compétition sans Neymar.

"Il n'y a aucun doute, tout est mis en place pour le Brésil", avait déclaré l'attaquant du Barça. "J'espère que le VAR et les arbitres ne joueront aucun rôle dans la finale et que le pourra concourir, mais cela me semble difficile. Je ne voulais pas faire partie de cette corruption, nous ne devrions pas avoir à faire partie de ce manque de respect que nous avons subi lors de la Copa America. Nous aurions pu aller plus loin mais nous n'avons pas été autorisés à aller en finale. La corruption, les arbitres et tout le reste ont empêché les gens de profiter du football".

"Je dis toujours la vérité et je suis honnête, c'est ce qui me calme, si ce que je dis a des répercussions ce n'est pas mon affaire. Je pense que ce qui s'est passé est dû à ce que j'ai dit contre le Brésil. Ce que j'ai dit la dernière fois est peut-être revenu me hanter", a ajouté l'Argentin. Ces dernières semaines ont été très occupées pour Lionel Messi notamment en raison de son avenir au Barça, le joueur de 33 ans cherchant initialement à quitter le Camp Nou, avant de confirmer à Goal sa décision de rester après que le club ait bloqué une scission à l'amiable.

Lionel Messi qui va reprendre la compétition prochainement avec le Barça, la débutant ce week-end, va pouvoir se changer les idées le mois prochain en retrouvant sa sélection nationale et ses coéquipiers, dont Sergio Aguero, qui aurait pu devenir son partenaire au quotidien si le numéro 10 du avait rejoint cet été.