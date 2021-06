Mercato - Un échange Varane-Pogba ?

Les deux Français sont en fin de contrat en juin 2022 et pourraient faire l'objet d'un échange cet été.

Coéquipiers en équipe de France, amis, Raphaël Varane et Paul Pogba aimeraient probablement jouer ensemble, un jour, en club. Après tout, le défenseur du Real Madrid et le milieu de Manchester United sont en fin de contrat l'été prochain, en juin 2022. Ils pourraient très bien attendre la fin de leurs contrats respectifs et décider d'une destination où ils pourraient se retrouver. Autre solution, la venue de l'un ou de l'autre à Manchester United ou au Real Madrid.

Il faut dire que Paul Pogba a longtemps clamé son souhait de rejoindre le Real Madrid, sans succès puisque les Red Devils n'ont pas cédé à la volonté du milieu de terrain. Et maintenant, c'est Raphaël Varane qui est annoncé avec insistance du côté d'Old Trafford. Le champion du monde 2018 a toujours été dans le viseur de Manchester United et a failli quitter le Real Madrid pour la Premier League à l'été 2018. Finalement, Raphaël Varane a décidé de rester au Real Madird.

Mais cet été, Raphaël Varane est à un tournant de sa carrière. En fin de contrat l'été prochain, le Français devra prolonger ou partir. Le Real Madrid ne voulant pas le perdre sans la moindre indemnité comme ce fut le cas avec Sergio Ramos. S'il ne renouvelle pas son bail avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait débarquer à Old Trafford. Le problème, c'est le prix. Les Red Devils n'ont pas envie de débourser plus de 30 ou 40 millions d'euros pour le défenseur.

Pogba utilisé comme monnaie d'échange ?

Les Red Devils veulent absolument faire venir Jadon Sancho, ce qui leur coûtera très cher, et auront la tentation d'attendre un an pour signer Varane gratuitement, s'il est trop cher. Selon As, il existe une possibilité qui pourrait convenir à Manchester United et au Real Madrid. Désireux de renforcer son entrejeu vieillissant, le Real Madrid récupèrerait Paul Pogba... en échange de Raphaël Varane. Cet échange serait une tentative de la part des Red Devils pour baisser l'indemnité de transfert de Raphaël Varane, voir même que ce soit un échange pur.

Nul doute que Paul Pogba constitue une belle monnaie d'échange pour Manchester United. En effet, au moment de s'asseoir à la table des négociations pour Raphaël Varane, son nom risque de ressortir en premier et assez rapidement. Reste à connaître la volonté des deux joueurs, qui peuvent tout faire capoter. Si le fait de jouer ensemble la saison prochaine faisait partie de leur plan, cette solution empêcherait ce plan de se produire.

Qui plus est, selon la presse anglaise, Paul Pogba aurait reçu une énième offre de Manchester United pour prolonger son contrat, mais une offre très importante sur le plan salarial. Autant dire que l'échange entre Paul Pogba et Raphaël Varane est loin d'être acté. Néanmoins, si la volonté des deux joueurs est bel et bien de changer d'air cet été pour entamer un nouveau chapitre de leurs carrières respectives, alors ce sera un scénario à ne pas écarter.