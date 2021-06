À quoi joue Raphaël Varane avec le Real Madrid ?

En fin de contrat en 2022, le défenseur central français n'a toujours pas prolongé et s'est montré flou à plusieurs reprises sur son avenir.

Dans trois semaines, Raphaël Varane fêtera ses dix ans sous les couleurs du Real Madrid. Une décennie dans le plus grand club du monde, ce n'est pas rien. Le défenseur français a tout connu dans la capitale espagnole. Du banc de touche, barré par le duo Pepe-Ramos, à un statut de titulaire indiscutable, du triplé en Ligue des champions aux multiples "crises" habituelles du Real Madrid, Raphaël Varane est passé par tous les états.

Du haut de ses 28 ans, Raphaël Varane est à la croisée des chemins. Un virage dans sa carrière encore plus vrai puisque le Real Madrid est lui-même à un tournant avec le départ de Zinedine Zidane, remplacé par Carlo Ancelotti et le probable départ du mythe Sergio Ramos, en fin de contrat. En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et reste flou sur ses intentions.

Il faut dire que le champion du monde 2018 a fait le tour dans la capitale espagnole et peut être tenté par un nouveau challenge. Les clubs de Premier League ont toujours été intéressé par l'ancien Lensois et un choix ô combien important s'offre à lui cet été. "Ce n'est pas le moment d'en parler, mais mon avenir est clair...", a affirmé Raphaël Varane avant un match de C1 plus tôt cette saison. Il a livré le même refrain lors de sa conférence de presse avec les Bleus.

L'avenir de Ramos lié à Varane

S'il est clair pour lui, ce n'est pas le cas pour le Real Madrid. En effet, As nous apprend que Raphaël Varane et ses représentants repoussent les offres de prolongation du Real Madrid depuis plusieurs mois. Lors des premières négociations, les agents de Varane n'ont même pas répondu au Real Madrid. Lors la dernière offre en date, les représentants du Français ont demandé un meilleur salaire pour le champion du monde 2018. Les dirigeants de la Casa Blanca se retrouvent donc dos au mur et commencent à croire que le Français souhaite tourner la page.

L'article continue ci-dessous

En 2018-2019 après le sacre de champion du monde des Bleus, Raphaël Varane avait déjà pensé à une telle éventualité mais le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche l'avait convaincu de rester. Son compatriote est désormais reparti, son contrat est proche de son terme ce qui le place en position de force. Autant dire que le Real Madrid a du souci à se faire. D'autant qu'au vu du contexte sanitaire et de la crise économique liée à la pandémie, la Casa Blanca ne peut se permettre de perdre son défenseur central gratuitement à l'été 2022.

Raphaël Varane est, en compagnie de Casemiro, le joueur de l'effectif avec la plus belle valeur marchande. L'objectif du Real Madrid n'est pas de le mettre sur la liste des transferts, mais si Raphaël Varane ne revient pas vers ses dirigeants pour évoquer une prolongation, ils n'auront pas d'autres choix que de le vendre au plus offrant. Le dossier Varane est d'autant plus compliqué pour le Real Madrid qu'il est indirectement lié à l'avenir de Sergio Ramos.

En effet, si Raphaël Varane part cet été, le Real Madrid, qui a récemment signé David Alaba pour renforcer son secteur défensif, prévoit une dernière offre de prolongation de contrat pour Sergio Ramos. Dans un scénario catastrophe, mais pas inenvisageable, le Real Madrid pourrait perdre à la fois Varane et Ramos lors du même été. Autant dire que les Merengue ne sont pas en position de force et espèrent que Varane fera part de ses intentions au plus vite pour tenter de limiter la casse.