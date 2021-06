Real Madrid, Zidane salue la "légende" Sergio Ramos

Au lendemain de l’annonce du départ de Sergio Ramos du Real Madrid, Zidane a salué son ancien joueur.

Ils ont d’abord évolué ensemble sur le terrain avant de se retrouver l’un avec le costume de coach et l’autre avec le brassard de capitaine. Entre Zinedine Zidane et Sergio Ramos, l’histoire n’existe pas depuis 2014 mais a commencé en 2005 quand le gamin de Séville a débarqué au Real Madrid, pour vivre les derniers moments de Zidane comme joueur madrilène.

Ca n’avait pas débouché sur un titre à l’époque mais les deux icônes du Real Madrid se sont bien rattrapées durant le premier mandat de l’entraîneur français sur le banc madrilène.

Trois Ligue des Champions de suite et une quatrième avec un ZZ adjoint d’Ancelotti, deux titres de champion et aussi le statut de meilleur club du monde renforcé chaque jour un peu plus. Ces images de Sergio Ramos enlaçant Zidane font désormais partie du passé.

Quelques semaines après le départ de Zinedine Zidane de son poste d’entraîneur, c’est également le défenseur central qui va plier bagage. En fin de contrat avec le Real à la fin juin, Ramos n’a pas réussi à trouvé un terrain d’entente pour prolonger une aventure qui dure depuis 2005.

A la différence de Cristiano Ronaldo parti presque dans l’indifférence générale, sans aucun hommage de la part du club, le capitaine espagnol a eu le droit une conférence d’adieux qui ne s’est pas non plus éternisée.

Quelques minutes après les larmes, Zidane a rendu hommage à son ancien capitaine et coéquipier qu’il considère comme « une légende » du club avec ses 671 matches joués pour les Merengue.

« LEGENDE. Ce fut un grand plaisir et un honneur de t'avoir eu comme coéquipier et comme joueur, a écrit le technicien français sur Instagram, en légende d'une photo où la paire pose avec le trophée de la Liga. Un grand capitaine pour l'histoire! Merci pour tout. »

Tous les deux sur le marché des transferts, Zinedine Zidane et Sergio Ramos en ont-ils fini avec leur histoire en commun ? Il est encore trop tôt pour le dire même s’ils sont tous les deux liés au PSG mais celle entamée il y a plus de quinze ans au Real Madrid est bien refermée.