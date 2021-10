Mercato - Manchester City en pole pour Erling Haaland ?

Après l’échec Harry Kane l’été dernier, Manchester City va jeter son dévolu sur Erling Haaland (Dortmund) lors du prochain mercato estival.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Manchester City a besoin d’un buteur, et Erling Haaland pourrait devenir l’heureux élu.

Après le départ de Sergio Agüero au FC Barcelone l’été dernier, le champion de Premier League n’a pas réussi à remplacer l’Argentin. Harry Kane a pourtant failli quitter Tottenham pour rejoindre l’équipe de Pep Guardiola, mais les Spurs ont bloqué l’attaquant anglais.

Kane oublié pour Haaland ?

Et, à priori, les Citizens ne retenteront pas l’expérience avec le finaliste de l’Euro. Et pour cause : City a désormais d’autres idées en tête, et rêve d’enrôler l’attaquant norvégien de Dortmund, appelé à marquer l’histoire du ballon rond lors des années à venir. La concurrence sera rude, avec le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid à l’affût, mais les Mancuniens possèdent - à l’heure actuelle - une longueur d’avance.

Selon The Times, une rencontre serait même d’ores et déjà prévue entre les dirigeants et l’agent d’Haaland, le sulfureux Mino Raiola, pour discuter des conditions du futur transfert de l’attaquant, qui a plusieurs fois refusé de prolonger son contrat avec Dortmund - lequel court jusqu’en 2024.

Il sera question de salaire, de commissions, de durée de contrat sans doute de jeu mais pas d’indemnité de transfert. Car selon plusieurs sources, Haaland possède dans son contrat avec Dortmund une clause de départ fixée entre 75 et 90 millions d’euros, active à partir de l’été prochain. Un prix largement inférieur à la valeur réelle du joueur, et donc une opportunité en or pour City.

City va faire jouer ses relations

Toujours d’après The Times, City compte profiter des bonnes relations entretenues avec le père du joueur, Al-Inge Haaland - lequel a porté les couleurs du club entre 2000 et 2003 - pour pousser le fiston à les rejoindre.

Sans oublier celles avec Bjorn Gulden, le directeur général de Puma, équipementier de Dortmund et City, qui est également un compatriote du "cyborg". Les Skyblues mettent toutes les chances de leur côté…