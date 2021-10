Pedri va prolonger avec Barcelone et aura une clause "anti-cheikhs"

L'Espagnol entre dans la dernière ligne droite pour sa prolongation, il signera jusqu'en 2026 et verra sa clause augmenter à plus de 600 millions.

Laporta et son conseil d'administration s'efforcent toujours d'apporter de bonnes nouvelles aux supporters du FC Barcelone dans les prochains jours. Et cette nouvelle va clore une fois pour toute la prolongation de contrat de Pedri, qui est proche de s'engager avec les Blaugrana jusqu'en juin 2026. Selon "Sport", et Goal a pu contraster avec des sources proches de la négociation, la proposition blaugrana de prolonger le contrat a avancé dans les dernières heures et l'harmonie entre les parties est totale pour annoncer la continuité de l'international espagnol. L'intention du conseil d'administration est d'annoncer la prolongation de contrat de Pedri avant l'assemblée des membres du 17 octobre.

Augmentation de salaire et clause de plus de 600 millions

La prolongation de contrat de Pedri est dans sa phase finale. Le milieu de terrain répondra ainsi à son désir de continuer à jouer au Camp Nou et le club verra son désir de lui faire signer un long contrat blindé exaucé, protégeant ainsi l'un de ses grands joyaux. Selon Goal, si cette prolongation est finalement signée, le salaire de Pedri sera augmenté et son contrat comprendra également une clause de résiliation de plus de 600 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

C'est-à-dire une clause "anti-cheikhs", pour dissuader le PSG, Manchester City et compagnie d'essayer de le signer. Si quelqu'un le veut, il devra payer l'indemnité de transfert la plus chère de l'histoire. Pedri, qui avait jusqu'à présent l'un des salaires les plus bas de l'effectif, bénéficiera désormais d'une revalorisation salariale en rapport avec son statut de titulaire indiscutable. Avec son nouveau salaire, Pedri passera dans la tranche salariale moyenne supérieure d'une équipe qui, ces derniers mois, a dû faire face à différentes réductions et reports de salaire.

Prolongation, nomination au Ballon d'Or et "Golden Boy" en devenir

Pedri, qui a signé en 2020 en provenance de l'UD Las Palmas, verra son désir de jouer pour le FC Barcelone se réaliser. Malgré le fort intérêt d'autres clubs pour connaître sa situation et pouvoir l'engager, le Canarien n'a pas écouté les autres offres et est très proche de signer un contrat qui le liera au club catalan jusqu'en 2026 au moins. Un "but" pour Laporta et Mateu Alemany, car ils parviendraient à renouveler, malgré les problèmes financiers évidents du club, un joueur nommé pour le Ballon d'Or et qui finira presque certainement par remporter le trophée du "Golden Boy" du meilleur jeune joueur européen.

Ansu, Araujo et Gavi sont les prochains sur la liste.

Après que le club ait envoyé des messages affirmant que "tout se passait bien" et que l'affaire "avançait de manière positive", voilà que la prolongation de contrat se rapproche de plus en plus de la phase de finalisation. La prolongation de contrat de Pedri serait le premier tremplin pour Joan Laporta et son conseil d'administration pour obtenir une série de prolongations pour les jeunes talents du club.

Les négociations se poursuivent avec Ansu Fati en vue d'une prolongation de contrat et, dans le même ordre d'idées, de nouveaux contrats sont en préparation pour des joueurs tels que le défenseur central Ronald Araujo et Gavi, le talent précoce qui a brillé sous la direction de Luis Enrique en Ligue des Nations.