Mercato - Luis Suarez (Barcelone) à la Juventus, ça chauffe !

L'attaquant du FC Barcelone est la piste principale de la Juventus Turin au poste d'attaquant. Le dossier apparaît même plus avancé que jamais !

La Juventus pousse de plus en plus fort pour l'attaquant Luis Suarez, qui semble de plus en plus susceptible de quitter Barcelone.

Bien que la Juve se soit concentrée sur un certain nombre d'attaquants cet été, des sources ont déclaré à Goal que les champions de font désormais de l'Uruguayen leur cible principale. Le joueur de 33 ans se dirige vers la sortie à Barcelone, alors que le nouvel entraîneur Ronald Koeman lui a informé qu'il ne figurait pas dans ses plans.

Le Barça pourrait choisir de résilier le contrat de Suarez, ce qui coûterait 14 millions d'euros au club.

La veut trouver le remplaçant de Gonzalo Higuain

En plus de la Juventus, Suarez a été lié à un retour à l' ainsi qu'à un éventuel transfert en vers l'Inter Miami.

Tout comme Barcelone, la Juventus a un nouvel entraîneur qui jouait auparavant pour l'équipe et comme Koeman l'a également fait, Andrea Pirlo a récemment informé l'un de ses attaquants vétérans que ce dernier n'était pas dans ses plans. Gonzalo Higuain est donc libre de trouver un nouveau challenge cet été.

Alors que les géants de la recherchent un remplaçant pour Higuain, ils se sont concentrés sur Suarez, qui a marqué 21 buts en 36 apparitions pour les Blaugrana en 2019-20. Après la première saison sans trophée de Barcelone en 12 ans, Koeman est déterminé à apporter des changements en profondeur à l'équipe.

Toutefois, le Néerlandais ne veut pas se séparer de Lionel Messi, mais l'icône de Barcelone n'a qu'une idée en tête : changer d'air.

La Juventus, quant à elle, se concentre sur la victoire de la pour la première fois depuis la saison 1995-96 après avoir remporté la Serie A en 2019-20 pour une incroyable neuvième saison consécutive. Pour y parvenir, la Maison Blanche a entièrement tourné son attention vers Suarez.

Suarez a rejoint Barcelone depuis en 2014 et a depuis marqué 198 buts en 283 apparitions pour le club, remportant la quatre fois et la Ligue des champions une fois. Selon Sky Sport Italia, l'attaquant serait d'ores et déjà tombé d'accord avec les Transalpins... Signe de l'avancée du dossier.