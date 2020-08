FC Barcelone, Luis Suarez proposé à la Juventus

L'Uruguayen est considéré comme une véritable option par le géant de la Serie A alors qu'ils semblent désireux de renforcer leur attaque.

Luiz Suarez pourrait jouer pour la la saison prochaine étant donné que l'équipe d'Andrea Pirlo envisageant un transfert pour l'attaquant devenu un paria au . Goal peut confirmer que Suarez a été proposé au champion d' en titre après avoir apparemment été poussé vers la porte de sortie au Camp Nou. La Juventus est à la recherche d'un autre attaquant avec le nouvel entraîneur, Pirlo, confirmant récemment le départ de Gonzalo Higuain.

Suarez, maintenant âgé de 33 ans, n'a jamais joué en auparavant et a déménagé de à Barcelone en 2014 après avoir fait tourner les têtes des meilleurs clubs européens en jouant en pour l' Amsterdam. Suite à la nomination de Ronald Koeman en tant que nouveau manager des Catalans, Suarez a été exclu de la liste des noms du Néerlandais qui étaient considérés comme essentiels pour l'avenir du club, l'attaquant souhaitant rapidement avoir les choses au clair de la part du président du club Josep Maria Bartomeu concernant son avenir.

Suarez attend un signe du Barça

"On parle de certains noms que le président a donnés, de changements qui peuvent être apportés, mais personne ne m'a dit qu'ils voulaient se passer de moi", a déclaré Suarez dans une interview à El Pais. "Si tel est le souhait du club, ce serait bien que le responsable me parle directement. Je suis au Barça depuis six ans, assez de temps pour dire ce qu'ils en pensent. Il vaut mieux me dire si je fais partie de ceux qu'ils veulent. Cela reste à voir".

"Je veux aussi le meilleur pour le club et mon plan aujourd'hui est de continuer, mais si le club pense que je suis remplaçable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident. Je veux rester, tant qu'on compte sur moi, je veux continuer à contribuer autant que je peux. J'ai ressenti le soutien des fans depuis mon arrivée et cela me donne aussi beaucoup de force pour continuer", a ajouté l'attaquant uruguayen.

Lionel Messi a récemment révélé son désir de quitter Barcelone, Suarez pourrait se retrouver aux côtés de Cristiano Ronaldo la saison prochaine si l'international uruguayen finalise un transfert à la Juventus. Les Bianconeri sont sur le point d'enquêter plus en profondeur sur une éventuelle décision de Suarez dans les prochains jours avec des signes initiaux suggérant que l'équipe de est ouverte à un transfert. Alors que les spéculations tourbillonnent sur l'avenir de Suarez, l'attaquant est sorti et a déclaré qu'il parlerait pour lui-même lorsque le moment sera venu de clarifier ce qui l'attend.