Pirlo : "J'ai dit à Higuain qu'il pouvait partir"

A l'occasion de sa première conférence de presse, Andrea Pirlo a affirmé qu'il avait montré la porte de la sortie à Higuain.

Arrivé début août, Andrea Pirlo n'a pas chômé afin d'imposer d'emblée sa patte. Le nouvel entraîneur de la Turin a rapidement listé les joueurs qui ne feraient pas partie de son projet. Blaise Matuidi s'en est allé en et d'autres départs sont attendus. Parmi eux, celui de Gonzalo Higuain, plus vraiment en odeur de sainteté dans le Piémont. Pour sa première conférence de presse, Pirlo n'a pas fait dans la langue de bois puisque le champion du monde 2006 a avoué que l'Argentin ne fait pas partie de ses plans.

"J'ai parlé à Higuain, je l'admire beaucoup : ici il a fait un cycle important mais nous avons décidé ensemble que nos routes devaient se séparer. Nous nous sommes regardés dans les yeux et avons pris cette décision. Khedira est blessé, quand il ira mieux, nous verrons quoi faire ".

L'avenir de Higuain ne sera pas à la Juventus, celui de Khedira reste à déterminer mais il y a de grandes chances qu'il s'écrive loin de Turin. S'il a parlé de départs, le technicien italien s'est montré plus évasif concernant de possibles arrivées, Arthur ayant déjà renforcé le milieu turinois.

Plus d'équipes

"Je suis l'entraîneur et c'est normal que je veuille des joueurs, j'en ai parlé avec le club mais maintenant je ne vais certainement pas dire les noms que j'ai dans la tête."

L'article continue ci-dessous

Lundi, Andrea Pirlo a dirigé la Juventus pour la première fois en tant qu'entraîneur et une nouvelle ère a officiellement commencé à la Juventus. On l'a aperçu aux côtés de Cristiano Ronaldo durant la séance. Le Portugais reste la tête de gondole du projet turinois et Pirlo compte bien s'appuyer sur la doublette CR7 - Dybala.

"J'ai discuté avec Ronaldo il y a quelques jours, on a bavardé avec les autres sur le terrain. Dybala n'a jamais été un problème, il n'a jamais été sur le marché des transferts. Pour moi c'est un acteur important comme les autres et dès son retour il fera partie du projet."