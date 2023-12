PSG : Le remplaçant de Kylian Mbappé vaut 60 M€

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre Kylian Mbappé gratuitement en 2024. Un profil est identifié pour remplacer le Bondynois.

Dans un peu moins d’une semaine, c’est l’ouverture du mercato hivernal en France. Si l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin 2024 continue d’être flou, le club de la capitale française travaille à faire oublier le capitaine de l’Equipe de France.

Mbappé attise les convoitises et proche d’un départ

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé, sauf retournement de situation, devrait quitter le club champion de France à l’issue de son bail. Puisque l’été dernier (2023), le champion du monde 2018, dans une lettre adressé à ses dirigeants parisiens, avait fait savoir son intention de ne pas activer l’option dans son contrat, qui prend fin dans sept mois environ.

S’il avait été écarté par les dirigeants avant de se faire réintégré quelques jours plus tard, Mbappé n’a pas tranché pour son avenir jusque-là. Dans le viseur du Real Madrid à qui il devrait donner une réponse d’ici le 15 janvier 2024, Kylian Mbappé intéresse aussi en Premier League. Manchester United aurait coché le nom du Bondynois dans les profils désirés.

Le PSG fonce sur un 3e Brésilien plus cher

Pour ce mercato hivernal 2024, qui sera officiellement ouvert le 1er janvier, le Paris Saint-Germain a déjà posé les jalons. Tout serait déjà calé du côté du club francilien. En effet, la première recrue devrait être le jeune défenseur brésilien de Palmeiras, Lucas Lopes Beraldo, qui devrait être officialisé la semaine prochaine. En dehors de lui, Paris aurait également bouclé la venue de l’autre milieu de terrain brésilien des Corinthians, Gabriel Moscardo. Ce dernier coûterait 22 millions d’euros (+ 3 millions d’euros de bonus) au club de la capitale française.

Outre les deux jeunes brésiliens susmentionnés, le club champion de France s’appuie sur un trois plus jeune brésilien, mais plus cher que les deux premiers. Il s’agit en effet de Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves dit "Messinho". Paris aurait même déjà fait des offres de 30, 35, 40 et 50 millions pour l’ailier droit de 16 ans. Mais Palmeiras n’a pas cédé.

Ayant le même agent que Vitor Roque, qui a signé au Barça, les champions d’Espagne avaient les faveurs pour signer Messinho. Mais selon Mundo Deportivo, le Barça risque de louper le joueur non seulement en raison de ses problèmes financiers mais aussi parce que le club espagnol ne fait aucun geste envers le joueur. Selon le média, le club auriverde pousse son joueur à écouter Chelsea, Manchester United, Manchester City et le PSG, qui sont tous prêts à payer sa clause de 60 millions d’euros.