Mercato - L'agent d'Hakim et Lautaro Martinez fait le point

Deux joueurs qui ont aidé l'Inter à remporter le titre de Serie A en 2020-2021 voient des déménagements loin de San Siro être évoqués pour cet été.

L'agent des stars de l'Inter Milan, Achraf Hakimi et Lautaro Martinez affirme qu'aucune offre de transfert estival n'est prévue pour ses clients, au milieu des rumeurs concernant un intérêt de Chelsea, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, mais Alejandro Camano admet que "tous les joueurs ont un prix". Les ventes sont envisagées à San Siro, car le champion d'Italie doit commencer à réduire ses coûts et à équilibrer ses comptes.

Les joueurs prisés se voient au milieu des rumeurs de transferts, avec un intérêt croissant à travers l'Europe alors que les rivaux du champion d'Italie en titre cherchent à profiter d'une situation malheureuse à Milan. Camano est au courant des rumeurs entourant les joueurs qu'il a dans son portefeuille, mais insiste sur le fait qu'aucune offre n'a encore été reçue pour Hakimi malgré le fait que le défenseur est très apprécié par Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Il a déclaré à Telelombardia: "Il n’y a pas de situation pour le moment. Je n’ai parlé à aucun club et je ne pense pas que l’Inter en ait fait non plus. C’est une période difficile pour le football, la situation économique est difficile. Il n'est pas facile de sortir de cette situation compliquée due au Covid-19. Je pense qu'il n'est pas possible aujourd'hui de dire qui quittera l'Inter de l'Inter pour régler cette situation économique difficile. Il est très jeune, rejoindre l'Inter était une décision très intelligente. Lorsque la fenêtre de transfert s'ouvre, nous recevons des appels pour les joueurs, pour tous les joueurs. Le marché des transferts commence et si l'Inter est en difficulté, nous comprendrons ce qu'il faut faire. Le marché nous le dira".

Et en ce qui concerne Lautaro Martinez ?

L'attaquant international argentin était fortement lié au FC Barcelone en 2020, mais le Real Madrid serait désormais en tête de la course pour recruter le joueur talentueux de 23 ans. Alejandro Camano dit qu'il n'y a eu aucun mouvement là-bas non plus, avec un nouveau contrat pour Lautaro toujours en cours de négociation, mais admet que des offres élevées pourraient totalement faire changer la situation actuelle de son poulain.

"Je suis son mandataire à ce jour et je dois parler avec l'Inter Milan mais la relation avec le club est bonne. Si l'accord de prolongation de contrat n'a pas été conclu plus tôt, c'est dû à l'agent précédent. Le directeur sportif, Piero Ausilio, est un professionnel qui défend très bien les intérêts du club. Maintenant, il y aura un nouvel entraîneur, nous devons d'abord comprendre l'aspect sportif et ensuite nous parlerons de tous les joueurs qui sont très importants", a ajouté l'agent de Lautaro Martinez.

"Achraf Hakimi a encore un contrat de quatre ans et Lautaro Martinez a deux ans de contrat. Pour l'avenir, je ne sais pas, tous les joueurs ont un prix et je crois que si toute l'Europe a vu l'Inter Milan et son football de gagnant, tous les joueurs seront pris en considération", a conclu Alejandro Camano. Nul doute que l'Argentin et le Marocain ont une belle cote sur le marché des transferts et risquent de faire parler d'eux dans les prochaines semaines.